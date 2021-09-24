Школи, які на Львівщині провалять перевірку на якість дистанційного навчання, втратять ліцензії

Поки школи на Львівщині будуть працювати у дистанційному режимі, спеціальна комісія буде перевіряти якість онлайн-навчання. Ті освітні заклади, які не пройдуть перевірку, втратять ліцензії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Через перехід Львівщини у «жовту» зону карантину і незадовільний рівень вакцинації освітян обласна комісія ТЕБ і НС напередодні вирішила тимчасово призупинити роботу 86% шкіл із 23 вересня. У ЛОДА говорили, що «онлайн-навчання не буде, бо така позиція Держкомісії ТЕБ і НС».

Натомість замість незапланованих канікул з’ясувалося, що більшість шкіл області просто перейшла на онлайн-навчання. Станом на 24 вересня на дистанційний формат роботи перейшли 784 школи, тобто 68% з-поміж усіх шкіл на Львівщині.

Керівник обласного департаменту освіти і науки Олег Паска зауважує: якість дистанційного навчання досі є на низькому рівні, незважаючи на навчання вчителів роботі з відповідними онлайн-платформами. Тому на Львівщині створили спеціальну комісію, яка до кінця 2021 року буде перевіряти якість дистанційної освіти.

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При цьому Zoom чи будь-які месенджери не будуть зараховувати як платформи для якісного дистанційного навчання. Такі школи перевірку не пройдуть, у них навіть можуть відібрати ліцензію.

«Із початком пандемії у школах був повний хаос: хто яким електронним ресурсом хотів, таким і користувався. Тому заклади мали визначитись із єдиним електронним середовищем. Комісія для початку вивчатиме, чи є така єдина електронна платформа. Якщо її немає або немає рішення про її створення, значить, там нема дистанційного навчання. Якщо така платформа у школі є, комісія матиме до неї доступ і бачитиме, як відбуваються уроки: відповіді учнів, роботу вчителя з усіма учнями одночасно, тестування, аналітику уроку тощо. Насправді це все легко перевірити. Ані Zoom, ані будь-які месенджери не можуть претендувати на платформу для віддаленого навчання», – пояснив Олег Паска.

Загалом якщо спецкомісія встановить, що віддалене навчання є низької якості, то обласний департамент освіти може ініціювати позбавлення ліцензії. Повернути її можна буде лише при підвищенні рівня дистанційного навчання.

Зазначимо, що для шкіл на Львівщині запустили програму «Moodle – це про100», яка дає можливість безкоштовно користуватися всіма опціями для ефективного онлайн-навчання. Власні копії дистанційної платформи, де можуть розміщувати всю навчальну інформацію, отримала сотня шкіл в області. Втім заклад міг обрати й іншу платформу, якщо хотів.

Додамо, що станом на початок 2021 року менше 5% вчителів на Львівщині вміли працювати з учнями за допомогою спеціальних онлайн-платформ.

«Щойно почалась епідемія Covid-19, на Львівщині стартувало навчання вчителів, аби вони могли освоїти платформи для дистанційного навчання. Ще торік до першого вересня ми дали рекомендації, як впорядкувати це навчання, тому ми плануємо перевірити його якість. Хтось має стояти на захисті інтересів учня. Гадаю, вчителі мали достатньо часу, аби освоїти методи ведення уроків у дистанційному форматі», – відзначив Олег Паска.

На якість дистанційного навчання нарікають не лише батьки, а й самі вчителі, яким через пандемію довелося освоювати освітні платформи у мережі, аби проводити дистанційно уроки. Наразі Львівщина має ще 22 млн грн, аби педагоги під час підвищення кваліфікації могли вивчити онлайн-платформи, необхідні для роботи.

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