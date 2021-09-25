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Будинок «Пласту» у Винниках обіцяють відкрити 14 жовтня

Наталя Дуляба

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Будинок пластунів у Винниках, ремонт у якому мали завершити ще торік, відкриють до Дня захисників України 14 жовтня. Про це повідомляє Львівський портал.

Йдеться про будинок на вул. Крип’якевича, 2 у Винниках площею близько 160 м кв. Львівська міська рада вирішила його віддати під осередок «Пласту».

Будівля була у занедбаному стані, тому її взялися ремонтувати. Тут укріпили фундамент і стіни, підвели всі комунікації, замінили вікна, провели зовнішні роботи, а також встановили пандус. У травні минулого року всередині почали робити ремонт, який планували завершити ще до вересня, після чого будинок збирались віддати під потреби «Пласту», проте цього так і не сталося.

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Так виглядав ззовні і всередині будинок для пластунів у травні 2020 року. Фото – ЛМР

У п’ятницю, 24 вересня, під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради стало відомо, що офіційно відкрити і передати пластунам згаданий будинок хочуть 14 жовтня – у День захисника і захисниці України. До цього часу мерія також збирається купити і безкоштовно віддати «Пласту» деякі необхідні меблі.

Нагадаємо, у капітальний ремонт будинку для пластунів у Винниках Львівська міська рада вже вклала 2,3 млн грн. Будівлю «Пласт» орендує з 2017 року за пільговою вартістю – 1 грн за 1 м кв.

Також мерія за 0,5 млн грн відремонтує аварійний будинок на вул. Шептицьких, 16, де діє львівська станиця «Пласту».

Додамо, що «Пласт» – національна скаутська організація України, мета якої сприяти всебічному патріотичному самовихованню української молоді на засадах християнської моралі. Перша пластова присяга відбулася 12 квітня 1912 року. У Львові є приблизно 2700 пластунів.

Лише наприкінці 2019 року Верховна Рада визнала «Пласт» на державному рівні.

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