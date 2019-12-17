Верховна Рада визнала «Пласт» і скаутський рух

Сьогодні, 17 грудня, на засіданні Верховна Рада України прийняла закон «Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху». «За» проголосували 316 народних депутатів. Про це пише УП, передає Львівський портал.

Законопроєкт №0976 доопрацювали після того, як президент Володимир Зеленський повернув його зі своїми пропозиціями.

За словами представника президента у Верховній Раді першого віцеспікера Руслана Стефанчука, в новій редакції документ не створює привілеї для організації «Пласт».

Зазначимо, що 30 травня Верховна Рада попереднього скликання ухвалила закон «Про державне визнання і підтримку Пласту – Національної скаутської організації України». Згодом тодішній голова парламенту Андрій Парубій підписав його й передав на підпис новому президенту Володимиру Зеленському.

Втім сам Зеленський повернув Верховній Раді ухвалений закон про державне визнання й підтримку національної скаутської організації «Пласт».

Додамо, що «Пласт» – це національна скаутська організація України, мета якої сприяти всебічному патріотичному самовихованню української молоді на засадах християнської моралі. Її заснували у 1911 році.

У Львові зараз у Пласті займаються близько 300 дітей новацтва (діти віком від 6 до 12 років) та 1300 дітей юнацтва (віком від 12 до 16 років). Пластунів від 18 років є понад 200 осіб.