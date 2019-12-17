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Верховна Рада визнала «Пласт» і скаутський рух

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 17 грудня, на засіданні Верховна Рада України прийняла закон «Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху». «За» проголосували 316 народних депутатів. Про це пише УП, передає Львівський портал.

 

Законопроєкт №0976 доопрацювали після того, як президент Володимир Зеленський повернув його зі своїми пропозиціями.

За словами представника президента у Верховній Раді першого віцеспікера Руслана Стефанчука, в новій редакції документ не створює привілеї для організації «Пласт».

Зазначимо, що 30 травня Верховна Рада попереднього скликання ухвалила закон «Про державне визнання і підтримку Пласту – Національної скаутської організації України». Згодом тодішній голова парламенту Андрій Парубій підписав його й передав на підпис новому президенту Володимиру Зеленському.

Втім сам Зеленський повернув Верховній Раді ухвалений закон про державне визнання й підтримку національної скаутської організації «Пласт».

Додамо, що «Пласт» – це національна скаутська організація України, мета якої сприяти всебічному патріотичному самовихованню української молоді на засадах християнської моралі. Її заснували у 1911 році.

У Львові зараз у Пласті займаються близько 300 дітей новацтва (діти віком від 6 до 12 років) та 1300 дітей юнацтва (віком від 12 до 16 років). Пластунів від 18 років є понад 200 осіб.

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