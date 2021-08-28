Львів дасть 0,5 млн грн на протиаварійні роботи в будівлі «Пласту»

Із міського бюджету виділять 562 тисячі гривень на протиаварійні роботи у будинку на вул. Шептицьких, 16, де діє станиця «Пласту». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії Львова.

На міській комісії з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення розглядали питання невідкладних робіт у будинку №16 на вул. Шептицьких, що поблизу собору святого Юра.

Частина будинку є в аварійному стані, тому тут потрібно якомога швидше відремонтувати дах та конструктивні елементи лівого флігеля.

На всі ці роботи потрібно 562 тисячі гривень. Їх найближчим часом перерахують Галицькій районній адміністрації.

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Зазначимо, що в будинку на вул. Шептицьких, 16 розташована львівська станиця «Пласту».

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Як писав Львівський портал, у Винниках для потреб українських скаутів облаштували будинок «Пласту».

Зазначимо, «Пласт» – національна скаутська організація України, мета якої сприяти всебічному патріотичному самовихованню української молоді на засадах християнської моралі. Перша пластова присяга відбулася 12 квітня 1912 року. У Львові є приблизно 2700 пластунів.

Лише наприкінці 2019 року Верховна Рада визнала «Пласт» на державному рівні.

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