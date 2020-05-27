У Винниках завершують облаштовувати будинок «Пласту»

У Винниках завершують облаштовувати осередок «Пласту». Вже найближчим часом тут у будинку на вул. Крип’якевича, 2 збиратимуться пластуни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Площа майбутнього будинку «Пласту» становить близько 160 м кв. Досі він був у занедбаному стані, тож мерія разом із благодійниками вирішили його відновити.

У будівлі вже укріпили фундамент і стіни, підвели всі комунікації, замінили вікна, завершили зовнішні роботи, а також встановили пандус. Зараз всередині будинку триває ремонт, який планують завершити ще до вересня.

В капітальний ремонт будинку для пластунів у Винниках Львівська міська рада вклала 2,3 млн грн. Будівлю «Пласт» орендує з 2017 року за пільговою вартістю – 1 грн/1 м кв.

Зазначимо, «Пласт» – національна скаутська організація України, мета якої сприяти всебічному патріотичному самовихованню української молоді на засадах християнської моралі. Перша пластова присяга відбулася 12 квітня 1912 року. У Львові є приблизно 2700 пластунів.

Лише наприкінці 2019 року Верховна Рада визнала «Пласт» на державному рівні.

Фото: ЛМР