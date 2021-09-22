Майже у всіх областях України перевищений показник захворюваності на Covid

Станом на 21 вересня у всіх областях України, окрім Закарпатської та Кіровоградської, перевищений показник захворюваності на коронавірус. Про це свідчать дані МОЗ, передає Львівський портал.

Рівень захворюваності не повинен перевищувати коефіцієнт 75 на 100 тисяч населення. Однак, у низки областей він є більшим у декілька разів. Так, на Луганщині він становить 357, на Буковині – 349, у Тернопільській області – 226.

Зокрема, у Львівській області цей показник становить 195.

Окрім того, у восьми областях та місті Києві перевищений рівень динаміки госпіталізацій. Мова йде про Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, Миколаївську, Рівненську, Харківську, Херсонську та Черкаську області.

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Водночас на Дніпропетровщині, Луганщині, Миколаївщині, Рівненщині, Харківщині та Черкащині цей індикатор перевищує норму вже три дні поспіль.

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Як повідомляв Львівський портал, Державна комісія ТЕБ і НС перевела всю Україну у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилення карантину відбудеться вже з четверга, 23 вересня, в тому числі й на Львівщині.

Додамо, що 13 вересня Кабмін запровадив «жовті» та «зелені» covid-сертифікати й запропонував бізнесу самостійно визначатися, чи працювати без обмежень лише для вакцинованих клієнтів, чи з обмеженнями надавати послуги всім без винятків.

У «жовтій» зоні карантину заклади зможуть працювати за умови наявності не менше у 80% їхніх співробітників «жовтих» або «зелених» сертифікатів, а в «червоній» зоні – якщо 100% працівників мають «зелений» covid-сертифікат, тобто всі повністю щеплені.

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