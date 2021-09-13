Covid в Україні: за добу виявили 1 205 нових хворих

Станом на ранок понеділка, 13 вересня, в Україні підтверджено 2 317 824 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 1 205 нових хворих, ще 18 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Протягом 12 вересня в Україні провели понад 21 тисячу тестувань, які виявили 1 205 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 149 дітей та 23 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 1 056 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях.
За увесь час пандемії коронавірус підтвердили у 2 317 824 людей. Від ускладнень інфекції померло 5 4360 осіб (+18 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 221 868 людей (+758 осіб за останню добу).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 166 випадків;
- Вінницька область – 44 випадки;
- Волинська область – 79 випадків;
- Дніпропетровська область – 60 випадків;
- Донецька область – 18 випадків;
- Житомирська область – 88 випадків;
- Закарпатська область – 1 випадок;
- Запорізька область – 18 випадків;
- Івано-Франківська область – 41 випадок;
- Київська область – 29 випадків;
- Кіровоградська область – 7 випадків;
- Луганська область – 37 випадків;
- Львівська область – 86 випадків;
- Миколаївська область – 45 випадків;
- Одеська область – 56 випадків;
- Полтавська область – 5 випадків;
- Рівненська область – 13 випадків;
- Сумська область – 25 випадків;
- Тернопільська область – 148 випадків;
- Харківська область – 45 випадків;
- Херсонська область – 13 випадків;
- Хмельницька область – 4 випадки;
- Черкаська область – 42 випадки;
- Чернівецька область – 120 випадків;
- Чернігівська область – 15 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, нещодавно у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».
У МОЗ вже заявили, що через ріст захворюваності на коронавірус карантин в Україні планують посилити вже з 13 вересня, ввівши жовту зону епіднебезпеки. Проте згодом у міністерстві заявили, що перехід України в «жовту» зону відкладається.
Водночас Львівщину вже зараховують до регіонів, де є одна з найскладніших епідситуацій, тому не виключено, що тут можуть запровадити помаранчеву зону.
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Вероніка Рой