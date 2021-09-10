Парковку на Миколайчука забудують житлом

Виконавчий комітет Львівської міськради таки дозволив ТзОВ «Данко-Два» забудувати житлом парковку на вул. І. Миколайчука, 38, хоча торік відмовив підприємству у видачі містобудівної документації. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

На засіданні 10 вересня виконком затвердив ТзОВ «Данко-Два» містобудівні умови та обмеження на будівництво багатофункціональної будівлі з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземною автостоянкою, об’єктами інженерного забезпечення та житловими одиницями у верхніх поверхах на вул. І. Миколайчука, 38.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,55 га, де донедавна була парковка. Ще у 2015 році Львівська міська рада дала підприємству цю землю в оренду під автостоянку. Проте вже у 2016-му мерія змінила цільове призначення ділянки під будівництво багатоквартирного житлового будинку.

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Тепер ТзОВ «Данко-Два» на цьому місці збирається звести громадсько-житловий комплекс із квартирами у верхніх поверхах та підземним паркінгом. Він складатиметься з трьох секцій на 16, 9 та 7 поверхів.

Зазначимо, що питання забудови житлом автостоянки на вул. Миколайчука, 38 виконавчий комітет вже розглядав навесні 2020 року. Тоді ТзОВ «Данко-Два» не видали містобудівної документації, оскільки проєкт, який мав знаходитись у зоні Г-2, практично не передбачав громадських приміщень.

Як пояснив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, забудовник повністю переробив проєкт, суттєво збільшивши відсоток громадських приміщень. Крім цього, девелопер обіцяє передати на потреби міста два приміщення загальною площею 400 м кв.

«Гарантійним листом забудовник зобов’язується забезпечити дошкільний навчальний заклад площею 500 м кв, також 200 м кв віддасть місту під сімейну амбулаторію і ще 200 м кв – під молодіжний центр», – сказав Антон Коломєйцев.

У міських управліннях освіти й охорони здоров’я своєю чергою відзначили, що у мікрорайоні немає проблем з дитсадками та поліклініками, тож виділених приміщень у новому комплексі буде достатньо для потреб мешканців.

Водночас зауваження мали місцеві жителі, які наполягали на створенні робочої групи для того, щоб забудовник презентував свій оновлений проєкт, а представники мерії пояснили, яким чином відбуватиметься подальший розвиток усього мікрорайону.

«Ми не розуміємо, чому зараз це питання виноситься на розгляд. Ще у 2019 році у нас відбулись слухання, під час яких громада висловилась, які проблеми в мікрорайоні її турбують. Підписаним меморандумом місто погодилось, що при новому будівництві воно розвиває інфраструктуру. Покращень у цьому досі не видно. Зауважу, що ми не проти будівництва. Але якщо воно відбувається, то паралельно має йти розвиток інфраструктури, бо не можна зводити новий будинок, якщо виїхати з мікрорайону неможливо. А в нашому районі вже продали чотири земельні ділянки під забудову», – розповів мешканець мікрорайону Щурата – Миколайчука Олег.

Зрештою після тривалого обговорення члени виконавчого комітету таки проголосували «за» і видали містобудівну документацію. У рішенні визначено, що відсоток забудови земельної ділянки становить 33,5%, а висота секцій майбутнього комплексу не повинна перевищувати 24,4 м, 31 м та 50,9 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Данко-Два» зареєстроване за місцем майбутнього будівництва. Підприємство існує з 1999 року і займається нерухомістю. Його власницею є львів’янка Юлія Дорош.

Нагадаємо, що у 2018 році міськрада Львова встановила мораторій на забудову житлом земельних ділянок, які призначені і використовуються як автостоянки.

Тобто заборонено змінювати цільове призначення ділянок, які перебувають в оренді, використовуються без договорів оренди або ж перебувають у власності для обслуговування автостоянок (парковок), під будівництво житла. Встановити такий мораторій сесій Львівської міськради не вдалося, тому це рішення за ініціативою міського голови Андрія Садового прийняв виконавчий комітет.

Цьогоріч виконком вже дозволив забудувати у Львові парковку біля «Південного», а депутати погодили ще одне таке будівництво на Левандівці.

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