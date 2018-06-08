У Львові встановили мораторій на забудову парковок житлом

Сьогодні, 8 червня, виконавчий комітет Львівської міської ради встановив мораторій для підприємців на зміну цільового призначення земельних ділянок, які призначені для обслуговування автостоянок. Таким рішенням у Львові хочуть заборонити будівництво житлових будинків на території парковок. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Прийняте рішення виконкому передбачає, що відтепер підприємці не зможуть змінювати цільове призначення земельних ділянок, які перебувають в оренді, використовуються без договорів оренди або ж перебувають у власності для обслуговування автостоянок (парковок).

«Ми визначали багато місць, де є можливе паркування. І ті орендарі, які брали ці місця, певний час достатньо непогано працювали. Але, на жаль, маємо багато прикладів, коли люди просто будують там будинок, а ті всі машини, які стояли на цій парковці, роз’їжджаються по дворах. Бо коли будується новий будинок, ще можна передбачити підземне паркування, а у старій забудові це дуже важко. Тому такі місця повинні лишатися як парковки або для того, щоб там будувати багаторівневі парковки», – наголосив під час обговорення міський голова Львова Андрій Садовий.

Своїм рішенням виконком постановив, що містобудівні умови та обмеження на забудову земельних ділянок, які знаходяться в оренді чи у власності для обслуговування автостоянок, видаватимуть виключно для будівництва об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

Також Андрій Садовий зазначив, що рішення про прийняття мораторію на забудову парковок виноситимуть і на сесію Львівської міської ради.

Зазначимо, вчора, 7 червня, на сесії депутати вже розглядали питання щодо мораторію, проте для його прийняття їм забракло голосів.

Також народні обранці наголошували, що проект рішення є «сирим» і має досить поверхневий характер. Зокрема, вони зауважували, що мораторій потрібно встановлювати на конкретний період часу.

Також депутати заявляли, що, висунувши таке питання на розгляд сесії, Андрій Садовий перекладає всю відповідальність саме на депутатський корпус, адже виконавчий комітет жодних подібних рішень не приймав. А ініціатором рішення щодо введення мораторію був сам Андрій Садовий.

Нагадаємо, про заборону будівництва житла на земельних ділянках, які підприємці беруть під облаштування парковок, у Львові заговорили на початку травня цього року.