Депутати дозволили забудувати автостоянку на Левандівці

Депутати Львівської міськради 8 липня під час засідання сесії проголосували за дозвіл на зміну цільового призначення ділянки на вулиці Гніздовського для приватного підприємства «Колібрі стар». Про це пишуть «Наші гроші. Львів».

Зміна цільового призначення дозволить компанії планувати тут будівництво дитсадка, початкової школи та житлових будинків. Хоча їхнє будівництво на цій території не передбачено чинним генпланом Львова.

Невідомо, чи обговорювали депутати це питання, оскільки ще на 117 питанні обірвалась трансляція пленарного засідання ради.

Раніше, у травні 2021 року, виконавчий комітет виніс рішення щодо цієї ділянки. Рішення під назвою «Про ефективне використання земельної ділянки на вул. Я. Гніздовського, 75-А» постановляє визначити ефективним використання використання цієї ділянки для розміщення дошкільного навчального закладу та житла. А також рекомендує компанії змінити цільове призначення землі.

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За генпланом ця територія належить до земель гаражів та автостоянок, а за зонінгом до зони КС-5 (зона розміщення об’єктів 5 класу санітарної класифікації). Переважно на такій території можна розміщувати склади, автостоянки, комунальні підприємства.

Як зазначено в пояснювальній записці, на цій території була автостоянка, яка була в оренді у ПП «Колібрі стар», але використовувалась Львівською обласною організацією Всеукраїнської спілки автомобілістів. Також ПП «Колібрі стар» на цій території належить нежитлове приміщення площею 20 м2, металеві ворота та сітка, навіс та естакада.

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Будівництво тут хочуть дозволити на основі розробленого раніше детального плану території, обмеженого вулицями Кондратюка, Рудненською та Гніздовського. Згідно з цим документом, територія вже знаходиться частково в зоні Г-3-1 (зона дошкільних установ та шкіл) і частково в зоні Ж-4, яка передбачає формування кварталів багатоквартирних житлових будинків висотою в 10-16 поверхів.

Нагадаємо, що детальний план території має не суперечити генплану та зонінгу ‒ основним містобудівним документам. Більше того, цей ДПТ затверджений рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради. Натомість фактично змінювати зонування можуть лише депутати шляхом голосування на сесії.

Приватне підприємство «Колібрі стар» зареєстроване у Львові. 47% статутного капіталу компанії належить Ярославові Ткачу. З 2020 року він також є співвласником ПП «Озерна алея», яке веде скандальне будівництво на Володимира Великого під брендом «Львівська мрія».

Ще 53% належить ТОВ «Сервіс-Ріелбуд», бенефіціаром якого зазначена Оксана Попович. На суміжній ділянці вже будується масштабний житловий комплекс від «Ріелу». ЖК «Ріел сіті» матиме 15 будинків із 8-12 поверхами, з яких зараз збудовано 4.

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