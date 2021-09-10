Covid в Україні: 3 615 нових хворих, ще 76 людей померло

Станом на ранок п’ятниці, 10 вересня, в Україні підтверджено 2 310 554 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 3 615 нових хворих, ще 76 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 9 вересня в Україні провели понад 60 тисяч тестувань, які виявили 3 615 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 348 дітей та 61 медпрацівник. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 1 056 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.

За увесь час пандемії коронавірус підтвердили у 2 310 554 людей. Від ускладнень інфекції померла 54 251 особа (+76 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 218 873 людей (+1 310 осіб за останню добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 406 випадків;

Вінницька область – 98 випадків;

Волинська область – 91 випадок;

Дніпропетровська область – 196 випадків;

Донецька область – 110 випадків;

Житомирська область – 112 випадків;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 165 випадків;

Івано-Франківська область – 90 випадків;

Київська область – 162 випадки;

Кіровоградська область – 13 випадків;

Луганська область – 109 випадків;

Львівська область – 292 випадки;

Миколаївська область – 69 випадків;

Одеська область – 233 випадки;

Полтавська область – 70 випадків;

Рівненська область – 110 випадків;

Сумська область – 78 випадків;

Тернопільська область – 147 випадків;

Харківська область – 341 випадок;

Херсонська область – 97 випадків;

Хмельницька область – 191 випадок;

Черкаська область – 99 випадків;

Чернівецька область – 235 випадків;

Чернігівська область – 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, нещодавно у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

У МОЗ вже заявили, що через ріст захворюваності на коронавірус карантин в Україні планують посилити вже з 13 вересня, ввівши жовту зону епіднебезпеки. Проте згодом у міністерстві заявили, що перехід України в «жовту» зону відкладається.

Водночас Львівщину вже зараховують до регіонів, де є одна з найскладніших епідситуацій, тому не виключено, що тут можуть запровадити помаранчеву зону.

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