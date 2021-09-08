У Львові чадним газом отруїлись двоє молодих людей

У будинку на вул. Джорджа Вашингтона, 4-А чадним газом отруїлись двоє людей віком 25 та 20 років. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Випадок стався у вівторок ввечері, 7 вересня, у квартирі на третьому поверсі на вул. Джорджа Вашингтона, 4-А. Тут чадним газом отруїлись двоє молодих людей віком 20 і 25 років. Їх госпіталізували у стані середньої важкості.

Аварійна бригада «Львівгазу» відразу призупинила подачу газу до помешкання. Встановлено, що квартира обладнана газовим котлом та ПГ-4.

Наразі всі обставини події встановлюються.

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Зазначимо, що лише за чотири місяці жертвами чадного газу на Львівщині стали 114 людей. Із такими темпами область вже перевершила свій торішній показник, коли загалом від тихого вбивці постраждали 112 мешканців.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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