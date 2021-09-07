Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України, що на вулиці Клепарівській, 39а у Львові. Масштабна пожежа знищила частину приміщення стрільбища.

Це, передовсім, вплинуло на тренувальний процес спортсменів, які там займалися. Адже комплекс вважають унікальним: тут готувались до змагань більшість спортсменів збірної України з кульової стрільби. З моменту пожежі пройшло вже понад три роки, а спортсмени й досі не повернулися тренувань у стрілецькому комплексі.

Тож, Львівський портал розповідає, яка ситуація із відновленням комплексу сьогодні.

Причина пожежі досі не встановлена

Масштабна пожежа у стрілецькому комплексі СКА на вулиці Клепарівській, 39а у Львові сталася понад три роки тому – вночі 10 червня. Тоді до рятувальників надходили численні повідомлення від жителів вулиць Джерельної, Шолом-Лейхема, Ветеранів, Котлярської, Клепарівської та Леонтовича. Львів’яни скаржилися на сильне задимлення. Проте, як заявляли рятувальники, повідомлень про пожежу від самих працівників СКА не було.

Як відомо, загоряння сталося близько 02:26 год. у триповерховій адміністративній будівлі, у якій розташований також і стрілецький тир. Пожежа була доволі масштабною: її приборкувало 127 надзвичайників, а ліквідувати вдалося лише о 07:51 год. Загалом пожежею було знищено понад 4,4 тис. м2 будівлі.

Тоді рятувальникам вдалося винести із приміщення тиру стрілецьку зброю та набої. Також вогнеборці евакуювали 120 мешканців гуртожитку, який знаходиться неподалік комплексу. На щастя, обійшлося без жертв.

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Що стало причиною пожежі, рятувальники не повідомляли. Натомість тодішній міністр молоді та спорту Ігор Жданов не виключав підпал.

Попри те, що з часу пожежі пройшло вже понад три роки, причина пожежі так і залишається невстановленою.

«Досі ми не знаємо, що стало причиною пожежі. Зараз ще триває слідство, тому поки не встановлено причини», – зазначив Львівському порталу начальник Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Руслан Сеник.

Яка ситуація із відновленням стрілецького комплексу?

Пожежа у стрілецькому комплексі нанесла мільйонні збитки. Як результат – стрільбище потребує капітального відновлення, на яке потрібно щонайменше 500 млн грн. Спортсмени та тренери сподіваються на його якнайшвидшу реконструкцію, оскільки це був головний центр підготовки спортсменів з кульової стрільби в Україні. Також тут був єдиний в країні критий спеціалізований зал для стрільби з лука.

Торік у жовтні питання щодо відновлення стрілецького комплексу СКА начебто зрушило з місця. Було проведено два тендери на реконструкцію стрільбища. Навчально-спортивна база літніх видів спорту Міноборони навіть уклала два договори на будівництво тиру та реконструкцію бліндажів і зовнішньої території, які були пошкоджені в результаті пожежі, з ТОВ «Вельт Капітал» на загальну суму 148,5 млн грн.

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Будівництво тиру планували завершити до кінця жовтня 2021 року, а реконструкцію зовнішніх територій – в липні.

Руслан Сеник каже, що роботи по обох тендерах вже розпочалися. Проте повністю їх завершити у заплановані терміни не вдасться. Основна причина – брак фінансування з боку Міноборони, якому належить стрілецький комплекс.

«На сьогодні вже розпочали роботи по цих двох тендерах. Торік було освоєно 2,4 млн грн. На жаль, на 2021 рік Міністерством оборони не були виділені кошти на ці два тендери. Лише зараз, в серпні, надійшло 6,8 млн грн на нове будівництво тиру. Виконавець робіт «Вельт Капітал» приступив до робіт. Думаю, що до кінця року ми зробимо стіни та заливку фундаментів. Щодо благоустрою та бліндажів, на жаль, на сьогодні коштів на них ми не отримали», – пояснює начальник Навчально-спортивної бази літніх видів спорту.

Окрім цих двох тендерів, мав відбутися ще один. Він передбачав виділення коштів на реконструкцію основної будівлі, яка згоріла. Після відновлення там мали б облаштувати крите лучне поле та стрільбище, кімнати для зберігання зброї та для спортсменів. Проте третій тендер так і не провели та й коли його врешті проведуть теж – невідомо.

Руслан Сеник розповідає, що на реконструкцію основної будівлі потрібно орієнтовно 300 млн грн.

«Тендер по основній будівлі мав відбутися ще в минулому році. Проте його не провели. Наразі вже пройшло три роки з моменту пожежі, тому є природній вплив на будівлю. Там є значні руйнування, підтоплення. Міноборони виділило 700 тисяч гривень для проведення нової експертизи будівлі. Два місяці тому ми підписали угоду, проводяться експертизи підвалів, стін. Вона покаже, скільки коштуватиме відновлення будівлі, після цього ми зможемо знову оголошувати тендер. Експертизу мають завершити цьогоріч, орієнтовно у жовтні. Сподіваємося на те, що кошти виділять і ми цей тендер врешті проведемо», – каже він.

Руслан Сеник наголошує, що відновлений стрілецький комплекс зможуть здати в експлуатацію лише тоді, коли будуть повністю зроблені роботи по трьом тендерам. Проте точної дати, коли це буде, він не назвав.

«Цей об’єкт складається з трьох частин: нове будівництво, благоустрій бліндажів та територій і реконструкція основної будівлі, яка згоріла. Навіть якщо виділили повну суму на перші два об’єкти, вони прив’язані до третього. Тому все одно потрібно чекати, коли зроблять основну будівлі. Ми хочемо, щоб цей об’єкт здавався цілісно», – пояснює Руслан Сеник.

Де тренуються спортсмени?

Чи ненайбільше через пожежу у стрілецькому комплексі постраждали спортсмени, які там тренувалися. Адже стрільбище СКА вважалося найкращим в Україні. Тут тренувалися члени національної збірної України зі стрільби з лука та кульової стрільби, проводилися навчально-тренувальні збори, а також змагання.

Звісно, після пожежі для спортсменів адаптували інші приміщення. Проте вони не є дуже комфортними у плані логістики. До прикладу, спортсменам, що займаються кульовою стрільбою, доводиться тренуватися у залах, які знаходяться у різних частинах Львова. Тир для кульової стрільби на дистанції 10 метрів облаштували в одній з будівель на території спорткомплексу СКА, а тренування зі стрільби на 25 метрів проводять у спорткомплексі «Динамо». Стосовно стрільби з лука, то спортсмени цього виду спорту тренуються влітку на стадіоні СКА, а зимою – на велотреку комплексу.

Начальник управління молоді та спорту Львівської ОДА Роман Хім’як каже, що відсутність повноцінного спортивного комплексу впливає та результати спортсменів.

«Якщо говорити про всеукраїнські змагання, то результати спортсменів залишились на тому ж рівні. Натомість загальний результат національної збірної просів – це факт. Ми, зокрема, це можемо побачити по останніх Олімпійських іграх. І це не дивно, адже стрілецький комплекс – це була основна база для збірної України. Зараз спортсменам тренуються в адаптованих приміщеннях. Там немає потрібної кількості вогневих рубежів, умови не зовсім ті, що відповідають змагальним», – розповів Львівському порталу посадовець.

Львів’янин Павло Коростильов, який у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів на Олімпіаді 2020 у Токіо зупинився в кроці від медалі, пояснював свій виступ якраз недостатніми умовами підготовки. До змагань стрілець був змушений готуватися одразу в кількох місцях.

«Один тир, який був, згорів, і більше нічого нема. Ну, є, але… У Львові був тир олімпійської підготовки. Там були всі тири: відкриті, закриті, з трьома-чотирма дистанціями. А я зараз у Львові, виходить, 10 метрів треную в одному місці, потім їду на «Динамо» через усе місто, на 25 метрів. І оце туди-сюди їздити вічно – трошки не то», – розповів спортсмен в інтерв’ю Суспільне Спорт.

Львів просить у Міноборони спорткомплекс СКА

Після завершення Олімпіади 2020 у Токіо у міськраді заговорили про модернізацію всього спортивного комплексу СКА. Зокрема, мер Львова Андрій Садовий пообіцяв, що місто звернеться до держави щодо того, аби передали цей комплекс на баланс міста, «щоб мерія могла його повноцінно розвивати». А поки триватиме цей процес, як інформують у мерії, управління спорту має зайнятись розробкою завдання для архітектурного конкурсу на реконструкцію СКА.

Львівський портал звернувся до Львівської міськради, аби дізнатися детальніше, як саме мерія планує модернізувати спортивний комплекс СКА. Натомість у пресслужбі ЛМР повідомили, що це питання наразі лише вивчають.

«Такі наміри дійсно є. Але питання вивчають. Краще з цим питанням звернутися за місяць», – зазначили у мерії.

Начальник Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Руслан Сеник зауважив, що офіційного звернення від міста до нього поки не було. Разом з тим каже, що не бачить доцільності передачі спорткомплексу СКА на баланс міста.

«А хто платитиме комунальні послуги? Для Львова це найкраща ситуація, коли Міністерство оборони оплачує за все, а місто користується. Тому, наскільки це доцільно, я не знаю. І Міноборони не готове відмовлятися від майна, яке 30 років зберігало. Армійський спорт розвивається у багатьох країнах світу. І Міністерство оборони, звичайно, стоятиме на своєму. Офіційних звернень до мене не було. І я сподіваюся, що цього не буде», – додав він.

Будівля стрільбище, де раніше тренувалися спортсмени, уже простоює три роки. Скільки ж ще років чекати атлетам на відновлення стрільбища СКА, питання залишається відкритим…

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Фото: ДСНС, Львівський портал, Західноукраїнський архітектурний портал