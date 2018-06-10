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Рятувальників про пожежу на СКА ніхто не повідомляв

Андрій Котенський

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Повідомлень про пожежу у комплексі СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України від самого об’єкту ніхто не робив. Палаючу будівлю виявили після звернення львів’ян про сильне задимлення вулиць Джерельна, Шолом-Алейхема, Ветеранів, Котлярська, Клепарівська та Леонтовича. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

«10 червня о 02:26 до рятувальників надходили численні повідомлення про задимлення вулиць Джерельна, Шолом-Алейхема, Ветеранів, Котлярська, Клепарівська та Леонтовича. Для обстеження вказаних вулиць було направлено пожежно-рятувальний підрозділ спільно із нарядом патрульної поліції. О 02:56 горіння виявили на вулиці Клепарівська, 39 а, у 3-поверховій адміністративній будівлі, в якій знаходився стрілецький тир, на території Стрілецького комплексу з адміністративними приміщеннями навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України», – повідомили рятувальники.

Вогнеборці також не допустили поширення вогню на приміщення гуртожитку, розташованого поруч. З метою гарантування безпеки, із нього евакуювали 120 мешканців.

Пожежу вдалося ліквідувати о 07:51.

Причини виникнення вогню наразі невідомі. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Як відомо, у Львові цієї ночі згорів стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України.

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