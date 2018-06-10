ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові згорів спорткомплекс СКА

Андрій Котенський

|

У Львові вночі спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, 10 червня о 02:26 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Клепарівська, 39 а, у 3-поверховій адміністративній будівлі, в якій знаходився також стрілецький тир, на території стрілецького комплексу з адміністративними приміщеннями навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України. Площа палаючої будівлі складає 4 400 кв.м.

До місця події негайно направили пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером виклику №3. По прибуттю на місце події було встановлено, що горить покрівля по всій площі приміщення.

Рятувальники винесли із приміщення тиру патрони та стрілецьку зброю.

Вогнеборці також не допустили поширення вогню на приміщення гуртожитку, розташованого поруч. З метою гарантування безпеки, із гуртожитку евакуювали 120 мешканців.

До ліквідації пожежі залучили 127 рятувальників, в тому числі 33 курсантів ЛДУ БЖД, та  21 одиницю спецтехніки.

Пожежу було ліквідовано о 07:51.

Причина виникнення горіння встановлюється. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...