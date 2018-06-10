У Львові згорів спорткомплекс СКА

У Львові вночі спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, 10 червня о 02:26 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Клепарівська, 39 а, у 3-поверховій адміністративній будівлі, в якій знаходився також стрілецький тир, на території стрілецького комплексу з адміністративними приміщеннями навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України. Площа палаючої будівлі складає 4 400 кв.м.

До місця події негайно направили пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером виклику №3. По прибуттю на місце події було встановлено, що горить покрівля по всій площі приміщення.

Рятувальники винесли із приміщення тиру патрони та стрілецьку зброю.

Вогнеборці також не допустили поширення вогню на приміщення гуртожитку, розташованого поруч. З метою гарантування безпеки, із гуртожитку евакуювали 120 мешканців.

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До ліквідації пожежі залучили 127 рятувальників, в тому числі 33 курсантів ЛДУ БЖД, та 21 одиницю спецтехніки.

Пожежу було ліквідовано о 07:51.

Причина виникнення горіння встановлюється. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.