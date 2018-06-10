ОСТАННІ НОВИНИ

Військова прокуратура порушила кримінал за пожежу на СКА

Омелян Шевчук

|

Військова прокуратура Львівського гарнізону з’ясовує обставини пожежі на Навчально-спортивній базі літніх видів спорту МО України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону України.

 

За процесуального керівництва військової прокуратури Львівського гарнізону розслідується кримінальне провадження щодо обставин пожежі у будівлі стрільбища Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міноборони України, що у Львові.

Установлено, що 10 червня 2018 року близько 3 год. сталася пожежа в одній з адміністративних будівель СКА, унаслідок чого знищено дах, третій поверх та частину приміщень другого поверху будівлі.

Наразі триває комплекс слідчих (розшукових) дій, за результатами яких будуть встановлені завдані матеріальні збитки військовому майну в умовах особливого періоду.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 425 КК України здійснює Шевченківський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, а процесуальне керівництво – військова прокуратура Львівського гарнізону.

Як відомо, у Львові згорів спорткомплекс СКА. Рятувальників про пожежу на СКА ніхто не повідомляв.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...