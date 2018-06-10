Військова прокуратура порушила кримінал за пожежу на СКА

Військова прокуратура Львівського гарнізону з’ясовує обставини пожежі на Навчально-спортивній базі літніх видів спорту МО України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону України.

За процесуального керівництва військової прокуратури Львівського гарнізону розслідується кримінальне провадження щодо обставин пожежі у будівлі стрільбища Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міноборони України, що у Львові.

Установлено, що 10 червня 2018 року близько 3 год. сталася пожежа в одній з адміністративних будівель СКА, унаслідок чого знищено дах, третій поверх та частину приміщень другого поверху будівлі.

Наразі триває комплекс слідчих (розшукових) дій, за результатами яких будуть встановлені завдані матеріальні збитки військовому майну в умовах особливого періоду.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 425 КК України здійснює Шевченківський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, а процесуальне керівництво – військова прокуратура Львівського гарнізону.

Як відомо, у Львові згорів спорткомплекс СКА. Рятувальників про пожежу на СКА ніхто не повідомляв.