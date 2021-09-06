Вулицю Пекарську відкривають для проїзду

У понеділок, 6 вересня, у Львові після капітального ремонту для проїзду транспорту відкривають вулицю Пекарську. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як інформують у мерії, на Пекарській підрядник завершив всі основні роботи і сьогодні після 9 год. вулицю відкриють для проїзду транспорту.

«Ремонт вул. Пекарської фактично завершено. Підрядник виконав всі основні роботи, і від сьогодні, 6 вересня, вулицю з 9 год. вже відкриють для проїзду транспорту. Ще залишиться нанести розмітку і завершити благоустрій в кількох місцях. Натомість приблизно до листопада ще триватиме ремонт вул. Шімзерів», – повідомили у ЛКП «Львівавтодор».

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Нагадаємо, ремонт вул. Пекарської стартував торік 1 вересня. Тут повністю замінили мережі водопостачання і каналізації, повністю оновили дорожнє покриття, влаштували велодоріжки та нові паркомісця. Всі роботи відбувались у три етапи.

Капремонт Пекарської обійшовся Львову у 109,4 млн грн. Всі роботи виконувало ТзОВ «Вельт Капіталі».

Під час ремонту на Пекарській вирізали дерева і демонтували кілька МАФів.

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Фото: ЛМР