На ярмарку у Львові збиратимуть кошти для допомоги травмованим тваринам

У Львові у парку «Знесіння» 25-26 вересня, відбуватиметься благодійний ярмарок із забавами для дітей та дорослих. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

На ярмарку, який розпочне роботу о 12:00, гостей чекатимуть безліч майстер-класів, оригінальні витвори ручної роботи від майстрів та майстринь та інші розваги.

«Всі знають, що таке «Домівка врятованих тварин», але ми вам нагадаємо, що це місце де знайшли свій прихисток тварини, які постраждали від рук людей. Зараз йде зима і повна підготовка до неї. Ми запрошуємо вас на благодійний ярмарок, який нам допоможе підготуватися до такого важкого періоду», – зазначають організатори.

Зібрані кошти планують використати для допомоги травмованим людьми тваринам та птахам, які живуть у «Домівці врятованих тварин».

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Ярмарок можна буде відвідати 25-26 вересня з 12:00 год. до 19:00 год. За адресою Довбуша 24 (під Лисою горою).

Усі хто має бажання та змогу допомогти, принести речі, провести майстер-класи та з інших питань може звернутися до організаторів за номером 0739292073, або написати на сторінку притулку у соціальній мережі.

Всі, хто має змогу допомогти «Домівці врятованих тварин», можуть перерахувати благодійну пожертву на банківську картку Ореста Залипського: 4149 6293 8110 7192 (Приватбанк).

Нагадаємо, Домівку врятованих тварин у парку «Знесіння» заснували у 2018 році. Тут живе більше сотні звірів, яких визволили з рук браконьєрів чи недобросовісних господарів: вовки, лисиці, єнотовидні собаки, собаки та коти, птахи, кролики.

Тривалий час притулок існував за кошти благодійників і волонтерів. Згодом він став функціонувати як зоологічний відділ парку. Втім коштів, які дає міськрада Львова на існування закладу, сповна не вистачає. Тому керівництво Домівки врятованих тварин неодноразово просило допомоги небайдужих львів’ян. У минулої осені притулок знову опинився на межі закриття.

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