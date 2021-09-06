Медики розповіли про стан дітей, які постраждали в ДТП у Рудках

Двоє дівчаток віком 10 та 15 років, які постраждали в ДТП у місті Рудки 3 вересня, наразі перебувають у міській дитячій лікарні на Орлика. Їм вже зробили по декілька операції, їх стан залишається стабільно важким. Про це повідомили у Facebook медзакладу, передає Львівський портал.

Десятирічна дівчинка Таня перебуває у стабільно важкому стані. У дитини відірвало частину лівої ноги також у неї діагностували важкі забої голови, закриту черепно-мозкову травму та множинні переломи тазу рук та ніг.

«Важкий стан обумовлений політравмаю, закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку важкого ступеня, мозковою комою, закритою травмою грудної клітки, тупою травмою живота, травматичною ампутацією лівої нижньої кінцівки на рівні нижньої третини стегнової кістки. У дівчинки множинні переломи тазу, нижніх та верхніх кінцівок», – повідомляють у лікарні.

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Завдяки роботі лікарів життя дівчинки вдалося зберегти. Їй вже провели дві операції.

Дівчинка отримує інтенсивну медикаментозну терапію. Лікарі інтенсивної терапії цілодобово надають необхідне лікування для дитини. Раніше для дівчинки оголошували збір крові, проте наразі потреби у переливанні крові немає.

Поруч з нею перебуває її мама. Батько дівчинки загинув у цій катастрофі. Він з донькою в той момент поверталися із музичної школи та призупинилися, аби вдягти куртку.

Сім’я постраждалої дівчинки просить про допомогу усіх небайдужих та оголосила збір коштів для закупівлі дороговартісного протезу.

Реквізити:

5375 4141 2573 0456 (Monobank) – Іван Петрівський

5168 7554 6065 9010 (Приватбанк) – Олена Качмар

4441 1144 5431 4129 (Monobank) – Андрій Петрівський

5167 8032 0712 9987 (Ощадбанк) – Олена Качмар

5354 6550 3834 7367 (Ukrsibbank) – Оксана Качмар

15-річна Анастасія також перебуває у стабільно-важкому стані. В неї діагностували політравму, травматичний шок, переломом кісток тазу, відкриту черепно-мозкову травму та травму хребта.

Їй також вже провели дві операції, наразі вона отримує всю необхідну медичну допомогу, розпочато харчування. Біля неї перебувають її рідні.

Раінше Львівський портал повідомляв, що в п’ятницю, 3 вересня, у Рудках на Львівщині фура зі щебенем влетіла магазин. На місці ДТП загинули троє людей, ще двох дітей з чисельними травмами доставили до лікарні.

Причиною смертельної ДТП у Рудках могли стати відмова гальм та мікроавтобус (відео).

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Фото: 24 канал