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Медики розповіли про стан двох дітей після смертельної ДТП з вантажівкою у Рудках

Андрій Котенський

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Після смертельної ДТП з вантажівкою у Рудках двоє вцілілих дітей перебуває у Львівській міській дитячій лікарні. У них численні переломи та травми, а стан – важкий. Дівчата опинилися під завалами продуктового магазину, в який врізалася вантажівка, повідомляє Zaxid.net.

Зокрема до Львівської міської дитячої лікарні, що на вул. Орлика госпіталізували двох дівчат віком 10 та 15 років. Як розповів заступник головного лікаря з хірургічної частини Федір Осим, у 10-річної мешканки села Хлопчиці відірвало частину лівої гомілки, також у неї діагностували важку закриту черепно-мозкову травму, політравму, забій головного мозку та тупу травму тазу. Вночі дівчинку прооперували, вона перебуває у стані травматичного шоку.

«Стан дуже важкий, але стабільний, сподіваємось на позитивну динаміку», – розповів Федір Осим.

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15-річну мешканку села Суслів госпіталізували з діагнозом закрита черепно-мозкова травма та глибока обширна рана поперекового відділу з пошкодженням хребта. Її також уже прооперували та перевели у реанімацію.

«15-річна дівчина при свідомості, але теж перебуває у стані травматичного шоку», – додав Федір Осим.

Сьогодні дівчатам зроблять комп’ютерну томографію, аби встановити більш точний діагноз. Обидві потерпілі наразі перебувають у реанімації.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у п’ятницю, 3 вересня, у Рудках на Львівщині фура зі щебенем влетіла магазин. На місці ДТП загинули троє людей, ще двох дітей з чисельними травмами доставили до лікарні.

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