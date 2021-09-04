Причиною смертельної ДТП у Рудках міг стати мікроавтобус (відео)

Водій вантажівки, за мить до смертельної ДТП у Рудках, двічі смикнув кермо через вантажний мікроавтобус, який виїхав на його шляху. Про це свідчить відео із камер спостереження, які опублікували на YouTube каналі Варта1.

Окрім того, деякі очевидці повідомляють, що у вантажівки могли відмовити гальма, адже водій рухався на великій швидкості та подавав звукові сигнали, ще задовго до моменту аварії.

Наразі офіційних причин трагедії правоохоронці ще не озвучили. Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у п’ятницю, 3 вересня, на Львівщині фура зі щебнем влетіла магазин. На місці ДТП загинули троє людей, ще двох дітей з чисельними травмами доставили до лікарні.

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Медики також розповіли про стан двох вцілілих дітей після смертельної ДТП у Рудках.