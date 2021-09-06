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Covid виявили у ще 773 українців

Вероніка Рой

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Станом на ранок понеділка, 6 вересня, в Україні підтверджено 2 298 307 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 773 нових хворих, ще 18 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 5 вересня в Україні провели понад 23 тисячі тестувань, які виявили 773 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 62 дитини та 8 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 635 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61), та Львівській (56), областях.

За увесь час пандемії коронавірус підтвердили у 2 298 307 людей. Від ускладнень інфекції померло 54 001 особа (+18 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 213 177 людей (+457 осіб за останню добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 93 випадки;
  • Вінницька область – 36 випадків;
  • Волинська область – 35 випадків;
  • Дніпропетровська область – 43 випадки;
  • Донецька область – 12 випадків;
  • Житомирська область – 47 випадків;
  • Запорізька область – 40 випадків;
  • Івано-Франківська область – 29 випадків;
  • Київська область – 20 випадків;
  • Кіровоградська область – 11 випадків;
  • Луганська область – 13 випадків;
  • Львівська область – 56 випадків;
  • Миколаївська область – 19 випадків;
  • Одеська область – 63 випадки;
  • Полтавська область – 3 випадки;
  • Рівненська область – 7 випадків;
  • Сумська область – 28 випадків;
  • Тернопільська область – 61 випадок;
  • Харківська область – 49 випадків;
  • Херсонська область – 24 випадки;
  • Хмельницька область – 3 випадки;
  • Черкаська область – 10 випадків;
  • Чернівецька область – 69 випадків;
  • Чернігівська область – 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, раніше у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму Дельта».

Тепер у МОЗ здоров’я прогнозують два нові спалахи Covid на початку і наприкінці зими.

Загалом за офіційними даними«Дельтою» заразились вже понад 500 українців.

Тим часом науковці вже заявили, що через «Дельту» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19. Новий спалах може розпочатися зі східних областей.

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