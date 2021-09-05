Шукають донорів крові для порятунку дівчинки, що вижила після ДТП у Рудках

10-річна дівчинка, яка вижила після смертельної ДТП із вантажівкою у Рудках, потребує донорської крові. Відповідну заяву зробила Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова на своїй сторінці у Facebook.

Небайдужих, що володіють ІІІ групою крові із резус-фактором (-) закликають прийти до лікарні швидкої допомоги Львова у відділення трансфузіології, що на першому поверсі, на вулиці Миколайчука, 9. Усіх, хто зголоситься здати кров для порятунку дитини, просять це зробити у понеділок, 6 вересня, із 9 00 до 12 00 год. При собі потрібно мати паспорт.

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ЗДАЧІ КРОВІ

Реклама партнерів

Стандартний об’єм однієї кроводачі 450 мл + 40 мл крові для аналізів (близько 10% від загального об’єму крові). Ці поради допоможуть підготуватися до здачі крові:

напередодні відмовтеся від жирної, смаженої, гострої та копченої їжі, молочних продуктів і яєць. Рекомендується солодкий чай, узвар, хліб, сухарі, сушки, відварні крупи, макарони на воді без масла, соки, морси, компоти, мінеральна вода, овочі, фрукти (крім бананів). Вранці обов’язково легко поснідайте.

не вживайте алкоголь та енергетичні напої за 48 годин (2 доби) до процедури здачі крові, лікарські засоби за 72 години (3 доби), не куріть протягом 2 годин до процедури та 2-3 години після.

після здачі крові відпочиньте протягом 10 хвилин, з’їжте легку їжу та випийте солодкий чай;

протягом наступних 12 годин постарайтесь уникати інтенсивних фізичних навантажень.

Будь ласка, зверніть увагу на протипоказання: https://bit.ly/2JuAYJ8

Як відомо, у 10-річної мешканки села Хлопчиці відірвало частину лівої гомілки, також у неї діагностували важку закриту черепно-мозкову травму, політравму, забій головного мозку та тупу травму тазу. У дитини множинні переломи, її прооперували, вона перебуває у стані травматичного шоку. Медики міської дитячої лікарні вже кілька днів у реанімації борються за її життя.

За інформацією 24 каналу, Тетянка зараз у комі, в реанімацію нікого не допускають. У момент аварії її мама була за кордоном – заробляла гроші для реабілітації старшої дитини, у якої ДЦП. Після приїзду мамі дозволили лише на кілька хвилин побачити дитину. Наразі є лише одна гарна новина – зранку 4 вересня дитина почала самостійно дихати. Рідні дуже сподіваються, що позитивна динаміка буде і надалі.

Батько дівчинки загинув у цій катастрофі. Він з донькою в той момент поверталися із музичної школи та призупинилися. аби вдягти куртку.

Рідні дуже просять небайдужих допомогти родині фінансово, адже процел лікування потребує значних фінансових ресурсів.

Реквізити:

5168 7554 6065 9010 (Приватбанк) – Олена Качмар (сестра)

4441 1144 5431 4129 (Monobank) – Андрій Петрівський (дядько)

5167 8032 0712 9987 (Ощадбанк) – Олена Качмар (сестра)

Раніше Львівський портал повідомляв, що у п’ятницю, 3 вересня, у Рудках на Львівщині фура зі щебенем влетіла магазин. На місці ДТП загинули троє людей, ще двох дітей з чисельними травмами доставили до лікарні.

Причиною смертельної ДТП у Рудках могли стати відмова гальм та мікроавтобус (відео).

Фотоколаж 24 каналу

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.