Шукають донорів крові для порятунку дівчинки, що вижила після ДТП у Рудках

10-річна дівчинка, яка вижила після смертельної ДТП із вантажівкою у Рудках, потребує донорської крові. Відповідну заяву зробила Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова на своїй сторінці у Facebook.
Небайдужих, що володіють ІІІ групою крові із резус-фактором (-) закликають прийти до лікарні швидкої допомоги Львова у відділення трансфузіології, що на першому поверсі, на вулиці Миколайчука, 9. Усіх, хто зголоситься здати кров для порятунку дитини, просять це зробити у понеділок, 6 вересня, із 9 00 до 12 00 год. При собі потрібно мати паспорт.
ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ЗДАЧІ КРОВІ
Стандартний об’єм однієї кроводачі 450 мл + 40 мл крові для аналізів (близько 10% від загального об’єму крові). Ці поради допоможуть підготуватися до здачі крові:
- напередодні відмовтеся від жирної, смаженої, гострої та копченої їжі, молочних продуктів і яєць. Рекомендується солодкий чай, узвар, хліб, сухарі, сушки, відварні крупи, макарони на воді без масла, соки, морси, компоти, мінеральна вода, овочі, фрукти (крім бананів). Вранці обов’язково легко поснідайте.
- не вживайте алкоголь та енергетичні напої за 48 годин (2 доби) до процедури здачі крові, лікарські засоби за 72 години (3 доби), не куріть протягом 2 годин до процедури та 2-3 години після.
- після здачі крові відпочиньте протягом 10 хвилин, з’їжте легку їжу та випийте солодкий чай;
- протягом наступних 12 годин постарайтесь уникати інтенсивних фізичних навантажень.
Будь ласка, зверніть увагу на протипоказання: https://bit.ly/2JuAYJ8
Як відомо, у 10-річної мешканки села Хлопчиці відірвало частину лівої гомілки, також у неї діагностували важку закриту черепно-мозкову травму, політравму, забій головного мозку та тупу травму тазу. У дитини множинні переломи, її прооперували, вона перебуває у стані травматичного шоку. Медики міської дитячої лікарні вже кілька днів у реанімації борються за її життя.
За інформацією 24 каналу, Тетянка зараз у комі, в реанімацію нікого не допускають. У момент аварії її мама була за кордоном – заробляла гроші для реабілітації старшої дитини, у якої ДЦП. Після приїзду мамі дозволили лише на кілька хвилин побачити дитину. Наразі є лише одна гарна новина – зранку 4 вересня дитина почала самостійно дихати. Рідні дуже сподіваються, що позитивна динаміка буде і надалі.
Батько дівчинки загинув у цій катастрофі. Він з донькою в той момент поверталися із музичної школи та призупинилися. аби вдягти куртку.
Рідні дуже просять небайдужих допомогти родині фінансово, адже процел лікування потребує значних фінансових ресурсів.
Реквізити:
5168 7554 6065 9010 (Приватбанк) – Олена Качмар (сестра)
4441 1144 5431 4129 (Monobank) – Андрій Петрівський (дядько)
5167 8032 0712 9987 (Ощадбанк) – Олена Качмар (сестра)
Раніше Львівський портал повідомляв, що у п’ятницю, 3 вересня, у Рудках на Львівщині фура зі щебенем влетіла магазин. На місці ДТП загинули троє людей, ще двох дітей з чисельними травмами доставили до лікарні.
Причиною смертельної ДТП у Рудках могли стати відмова гальм та мікроавтобус (відео).
Фотоколаж 24 каналу
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Андрій Котенський