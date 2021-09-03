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Covid в Україні: 2 693 нових хворих, ще 45 осіб померло

Вероніка Рой

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Станом на ранок п’ятниці, 3 вересня, в Україні підтверджено 2 293 541 випадок коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 2 693 нових хворих, ще 45 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 2 вересня в Україні провели понад 52 тисячі тестувань, які виявили 2 693 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 171 дитина та 40 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 826 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.

За увесь час пандемії коронавірус підтвердили у 2 293 541 людини. Від ускладнень інфекції померло 53 922 особи (+45 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 210 866 людей (+1 112 осіб за останню добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 321 випадок;
  • Вінницька область – 54 випадки;
  • Волинська область – 52 випадки;
  • Дніпропетровська область – 191 випадок;
  • Донецька область – 157 випадків;
  • Житомирська область – 67 випадків;
  • Закарпатська область – 30 випадків;
  • Запорізька область – 117 випадків;
  • Івано-Франківська область – 85 випадків;
  • Київська область – 115 випадків;
  • Кіровоградська область – 9 випадків;
  • Луганська область – 90 випадків;
  • Львівська область – 213 випадків;
  • Миколаївська область – 42 випадки;
  • Одеська область – 236 випадків;
  • Полтавська область – 28 випадків;
  • Рівненська область – 53 випадки;
  • Сумська область – 71 випадок;
  • Тернопільська область – 71 випадок;
  • Харківська область – 231 випадок;
  • Херсонська область – 90 випадків;
  • Хмельницька область – 104 випадки;
  • Черкаська область – 50 випадків;
  • Чернівецька область – 164 випадки;
  • Чернігівська область – 52 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, раніше у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму Дельта».

Тепер у МОЗ здоров’я прогнозують два нові спалахи Covid на початку і наприкінці зими.

Загалом за офіційними даними«Дельтою» заразились вже понад 500 українців.

Тим часом науковці вже заявили, що через «Дельту» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19. Новий спалах може розпочатися зі східних областей.

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