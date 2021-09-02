Український плавець завоював четверте «золото»  на Паралімпіаді-2020

26-річний Максим Крипак здобув чергове “золото” Паралімпіади-2020. Плавець з Харкова виступив на шостій дистації у Токіо – і вшосте піднявся на подіум. Цього разу на дистації 100 метрів на спині (клас S10), передає Суспільне.

Крипак виступав у Токіо у статусі чинного паралімпійського чемпіона на цій дистанції, він також є автором світового рекорду. У кваліфікації Максим показав найкращий час, а крім нього до фіналу пробився ще один українець, Станіслав Попов.

У фіналі Крипак вирвався у лідери з перших метрів дистанції. Уже після стартових 50 метрів він відірвався від найбижчого суперника майже на секунду. А фінальний час Максима – 59.19 сек. Він випередив свій ж світовий рекорд на 0.05 сек!

Його перевага на фініші склала більше 2 секунд над найближчим суперником. А Станіслв Попов фінішував сьомим.

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Для Крипака – це дев’ята паралімпійська золота медаль і четверта в Токіо. Він здобув шосту медаль в Токіо. Загалом – це двадцята золота медаль збірної України та 80-а загалом.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня. У складі збірної України – восьмеро представників Львівщини.

Загалом спортсмени з Львівщини, які поїхали на Паралімпіаду, завоювали чотири медалі. Медалі вибороли: тенісист Віктор Дідух (два срібла), фехтувальниця Наталія Морквич (срібло) та легкоатлет Роман Павлик (бронза).

Детальніше про львівських паралімпійців, що борються за медалі у Токіо, та їхні історії читайте у матеріалі за цим посиланням.

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