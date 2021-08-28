Фехтувальниця зі Львова виборола «срібло» на Паралімпіаді

29-річна львів’янка Наталія Морквич стала срібною призеркою Паралімпійських ігор-2020 у фехтуванні на рапірах (клас А). Про це пише Суспільне.

Морквич змагалася у першому у своїй кар’єрі особистому фіналі Паралімпійських Ігор. У Ріо-де-Жанейро парафехтувальниця до цієї стадії не дійшла.

Без фіналу розпочався виступ для Морквич і на Іграх у Токіо. Хоча згодом у жіночій шпазі вона разом із Євгенією Бреус та Оленою Федотою завоювали історичну для України срібну нагороду у командній першості.

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У перший фінал в особистій першості Наталія Морквич пройшла лише на четвертий день змагань. У фехтуванні на рапірі вона здобула сім поспіль перемог перед тим, як зустрітися у фіналі проти китаянки Гу Хайян.

Виграти восьмий поспіль бій на Паралімпіаді-2020 Морквич не змогла. Хоча львів’янка вийшла уперед завдяки двом уколам, китаянка зуміла її випередити – 11:4.

У заключному відрізку Морквич завдала чотири уколи по китаянці. Але у відповідь львівська фехтувальниця отримала стільки ж – відповідно, паралімпійською чемпіонкою стала Гу Хайян, а Наталія Морквич – срібною призеркою.

Зазначимо, що загалом Україна здобула вже 34 медалі на Паралімпіаді у Токіо: 8 золотих, 17 срібних та 9 бронзових. Із таким результатом наша збірна займає п’яте місце у рейтингу за кількістю здобутих нагород.

Довідково: 29-річна Наталія Морквич – чемпіонка та призерка Європи і світу із фехтування на візках. Володарка більше сотні нагород українських та міжнародних змагань, багаторазова призерка Кубка світу з фехтування на візках та чемпіонкою світу 2015 року.

Нещодавно вона здобула золоту медаль на Кубку світу і фехтування на візках на рапірі, що відбувся у Варшаві.

Львів’янка Наталія Морквич стала параолімпійкою через втрату ноги після аварії у 2007 році. Її могли ще врятувати, якби терміново доправили до лікарні або хоча б зафіксувати пошкоджену ногу на місці події, але винуватці ДТП втекли.

Під час реабілітації дівчині запропонували займатись спортом. Вона погодилася, а вже за декілька місяців поїхала на відкритий Кубок Білорусі, де виграла перші медалі – «срібло» та «бронзу».

Як повідомляв Львівський портал, Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня. У складі збірної України – восьмеро представників Львівщини.

Детальніше про львівських паралімпійців, що борються за медалі у Токіо, та їхні історії читайте у матеріалі за цим посиланням.

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