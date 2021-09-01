Мешканців Львівщини перестали тестувати на «Дельту»

У Львівській області хворих на коронавірус перестали тестувати на наявність штаму «Дельта». Про це Львівському порталу повідомила Керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Тімко-Іванченко.

За її словами, на Львівщині раніше зафіксували 24 випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта», один пацієнт помер, решта – одужали. В області продовжують виявляти нових хворих на коронавірус, але їх не перевіряють на наявність штаму «Дельта».

«Інфіковані «Дельтою» вже одужали, а інші зразки ми поки що не перевіряли. Тому що якихось надзвичайних клінічних проявів ні в кого наразі не було, а просто так всіх тестувати… Щодня проводимо дослідження на covid і виявляємо людей, в яких позитивний РНК вірусу, але розуміємо, насправді, таких хворих є більше», – пояснює Наталія Тімко-Іванченко.

Реклама партнерів

Раніше тести на наявність штаму «Дельта» брали в людей, що прибували певних країн, або в хворих, які мали раптовий важкий перебіг захворювання, а також в контактних з інфікованими цим штамом.

Епідеміологиня зауважила, що перебіг захворювання у інфікованих «Дельтою» був різним. Один пацієнт, в якого виявили Дельта-штам, помер. Пневмонію підтвердили у ще чотирьох інфікованих «Дельтою», а решта – перехворіла легко. Наразі всі хворі вже одужали.

«В чоловіка, який помер, був важкий перебіг хвороби з високою температурою, в нього швидко розвинулась пневмонія. Поступив у лікарню в важкому стані, відразу у відділення реанімації та інтенсивної терапії. Пневмонія була у ще чотирьох хворих, а решта – перехворіла легко, вони мали лише грипоподібні симптоми. Всі хворі, які були госпіталізовані, та ті, хто лікувався амбулаторно, одужали без наслідків», – каже Наталія Тімко-Іванченко.

Епідеміологиня переконує, що інфікованих короанвірусом і, зокрема штамом «Дельта», в області є значно більше, тому закликає вакцинуватись.

Нагадаємо, медики заявляли, що «Дельта» вже активно циркулює областю.

Також нещодавно у Львівській ОДА заявили, що в області вже почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від цього штаму вакцина, читайте тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.