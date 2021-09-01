Кількість хворих на Covid в Україні зростатиме вже у вересні, – прогноз НАН

У Національній академії наук України прогнозують зростання нових випадків коронавірусної хвороби за добу на початку вересня. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я з посиланням на дані НАН України.

Як йдеться у повідомленні, у перший тиждень вересня очікується в середньому до 1 742 випадків, на другому тижні – до 2 300 випадків.

Науковці кажуть, що наразі темпи поширення захворювання подібні до аналогічного періоду минулого року – зростання становить приблизно 22% на тиждень.

«Середня кількість нових випадків збільшилася до 1 490 осіб на день (зростання за два тижні – на 49%), середня кількість летальних випадків – 41 на день за останній тиждень (зростання за два тижні – на 67%)», – мовиться у повідомленні.

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Найзагрозливіша ситуація наразі спостерігається в Чернівецькій області, де зафіксована найвища захворюваність на COVID-19 та стрімкі темпи її зростання. Зазначається, що кількість позитивних тестів і випадків коронавірусної хвороби за останні два тижні потроїлась, а число госпіталізацій – подвоїлось.

Нагадаємо, раніше у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму Дельта».

Тепер у МОЗ здоров’я прогнозують два нові спалахи Covid на початку і наприкінці зими.

Загалом за офіційними даними«Дельтою» заразились вже понад 500 українців.

Тим часом науковці вже заявили, що через «Дельту» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19. Новий спалах може розпочатися зі східних областей.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 288 371 людина.

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