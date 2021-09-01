ОСТАННІ НОВИНИ

Кількість хворих на Covid в Україні зростатиме вже у вересні, – прогноз НАН

Вероніка Рой

|

У Національній академії наук України прогнозують зростання нових випадків коронавірусної хвороби за добу на початку вересня. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я з посиланням на дані НАН України.

Як йдеться у повідомленні, у перший тиждень вересня очікується в середньому до 1 742 випадків, на другому тижні – до 2 300 випадків.

Науковці кажуть, що наразі темпи поширення захворювання подібні до аналогічного періоду минулого року – зростання становить приблизно 22% на тиждень.

«Середня кількість нових випадків збільшилася до 1 490 осіб на день (зростання за два тижні – на 49%), середня кількість летальних випадків – 41 на день за останній тиждень (зростання за два тижні – на 67%)», – мовиться у повідомленні.

Реклама партнерів

Найзагрозливіша ситуація наразі спостерігається в Чернівецькій області, де зафіксована найвища захворюваність на COVID-19 та стрімкі темпи її зростання. Зазначається, що кількість позитивних тестів і випадків коронавірусної хвороби за останні два тижні потроїлась, а число госпіталізацій – подвоїлось.

Нагадаємо, раніше у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму Дельта».

Тепер у МОЗ здоров’я прогнозують два нові спалахи Covid на початку і наприкінці зими.

Загалом за офіційними даними«Дельтою» заразились вже понад 500 українців.

Тим часом науковці вже заявили, що через «Дельту» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19. Новий спалах може розпочатися зі східних областей.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 288 371 людина.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України
Анастасія ПИЖ
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України

Гідна робота завжди поруч Сезон літнього відпочинку, пляжів і пікніків у горах потроху добігає кінця. Настає час, кол...

Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод

Час спекотних літніх відпусток добігає кінця, але не варто сумувати, якщо ви ще нікуди не вибралися, бо попереду – оксам...

Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо
Дарина Романишин
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо

Вже у вівторок, 24 серпня, у Токіо стартують шістнадцяті паралімпійські ігри. 143 українські атлети позмагаються  у 15 в...

Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році

На засіданні 13 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради офіційно запровадив автоматизовану систему оплати прої...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів