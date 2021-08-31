Український плавець зі світовим рекордом виграв «золото» Паралімпіади

Україна виграла 14 золоту медаль на Паралімпійських Іграх у Токіо. Володарем золотої нагороди на дистанції 100 метрів батерфляєм став плавець Максим Кріпак (клас – S10), пише УНН.

Кріпак підходив до фіналу у 100-метрівці батерфляєм у якості 3-разового призера Токіо-2020. Він виграв «золото» на дистанції 100 метрів вільним стилем, ще дві нагороди, «срібло» та «бронзу» Кріпак здобув у 50-метрівці вільним стилем, а також естафеті 4×100 метрів.

У фіналі Кріпак був головним претендентом на золоту медаль. Саме час українця був найкращим у кваліфікації, головними опонентами Кріпака були італієць Стефано Раймонді та австралієць Кол Пірс.

На фініші Кріпак зміг здобути перемогу, причому виграв заплив з новим світовим паралімпійським рекордом, який належав українцеві Денису Дуброву.

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Зазначимо, що Україна і надалі йде 4-ю за кількістю медалей (62) та змогла випередити у рейтингу збірну Бразилії. Вище у рейтингу розташувалися збірні Сполучених Штатів, Паралімпійського комітету Росії, Великої Британії та асболютний лідер Китай — у якого 128 медалей.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня. У складі збірної України – восьмеро представників Львівщини.

Детальніше про львівських паралімпійців, що борються за медалі у Токіо, та їхні історії читайте у матеріалі за цим посиланням.

Додамо, що спортсмени з Львівщини вже здобули три медалі на Паралімпіаді. Так, дві срібні нагороди вибороли фехтувальника Наталія Морквич та тенісист Віктор Дідух, а легкоатлет Роман Павлик здобув бронзову медаль.

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