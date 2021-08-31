70% дорослого населення ЄС повністю провакцинували від коронавірусу

Євросоюз досягнув планового показника вакцинації проти Covid: два необхідні щеплення отримали вже 70% дорослого населення. Про це пише Укрінформ із посиланням на речника Єврокомісії Балаш Уйварі.

«Сьогодні ЄС досяг важливої віхи – 70% дорослого населення повністю вакциновані. Загалом понад 256 мільйонів дорослих людей у ЄС пройшли повний курс вакцинації», – сказав речник Єврокомісії.

За його словами, це стало можливим завдяки достроковому досягненню Єврокомісією мети з доставки вакцини, завдяки чому країни-члени до кінця липня отримали достатню кількість доз.

Водночас Балаш Уйварі наголосив, що це не означає завершення пандемії, безпечна та ефективна вакцинація залишається передумовою для подолання коронавірусу та повернення до нормального життя.

Реклама партнерів

«Всі, у кого є така можливість, мають пройти вакцинацію. Європа також і надалі підтримуватиме партнерів у цих зусиллях, зокрема країни з низькими та середніми доходами», – наголосив речник Єврокомісії.

Як писав Львівський портал, станом на кінець липня бодай одне covid-щеплення отримали 70% дорослого населення ЄС, два необхідних – 57%.

Тим часом рівень вакцинації в Україні досі залишається одним із найгірших в Європі. Щеплення проти коронавірусу отримали трохи більше 8% дорослого населення.

У ВООЗ хочуть, аби до кінця 2021 року Україна провакцинувала 70% дорослого населення, хоча допускають, що для виходу на задовільний рівень державі слід досягти 30% імунізації населення до кінця року.

Указ про вакцинацію 70% дорослого населення України до кінця 2021 року видавав на початку квітня й президент Володимир Зеленський.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.