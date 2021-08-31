ОСТАННІ НОВИНИ

70% дорослого населення ЄС повністю провакцинували від коронавірусу

Наталя Дуляба

|

Євросоюз досягнув планового показника вакцинації проти Covid: два необхідні щеплення отримали вже 70% дорослого населення. Про це пише Укрінформ із посиланням на речника Єврокомісії Балаш Уйварі.

«Сьогодні ЄС досяг важливої віхи – 70% дорослого населення повністю вакциновані. Загалом понад 256 мільйонів дорослих людей у ЄС пройшли повний курс вакцинації», – сказав речник Єврокомісії.

За його словами, це стало можливим завдяки достроковому досягненню Єврокомісією мети з доставки вакцини, завдяки чому країни-члени до кінця липня отримали достатню кількість доз.

Водночас Балаш Уйварі наголосив, що це не означає завершення пандемії, безпечна та ефективна вакцинація залишається передумовою для подолання коронавірусу та повернення до нормального життя.

Реклама партнерів

«Всі, у кого є така можливість, мають пройти вакцинацію. Європа також і надалі підтримуватиме партнерів у цих зусиллях, зокрема країни з низькими та середніми доходами», – наголосив речник Єврокомісії.

Як писав Львівський портал, станом на кінець липня бодай одне covid-щеплення отримали 70% дорослого населення ЄС, два необхідних – 57%.

Тим часом рівень вакцинації в Україні досі залишається одним із найгірших в Європі. Щеплення проти коронавірусу отримали трохи більше 8% дорослого населення.

У ВООЗ хочуть, аби до кінця 2021 року Україна провакцинувала 70% дорослого населення, хоча допускають, що для виходу на задовільний рівень державі слід досягти 30% імунізації населення до кінця року.

Указ про вакцинацію 70% дорослого населення України до кінця 2021 року видавав на початку квітня й президент Володимир Зеленський.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України
Анастасія ПИЖ
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України

Гідна робота завжди поруч Сезон літнього відпочинку, пляжів і пікніків у горах потроху добігає кінця. Настає час, кол...

Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод

Час спекотних літніх відпусток добігає кінця, але не варто сумувати, якщо ви ще нікуди не вибралися, бо попереду – оксам...

Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо
Дарина Романишин
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо

Вже у вівторок, 24 серпня, у Токіо стартують шістнадцяті паралімпійські ігри. 143 українські атлети позмагаються  у 15 в...

Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році

На засіданні 13 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради офіційно запровадив автоматизовану систему оплати прої...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів