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ВООЗ прогнозує понад 200 тисяч смертей від Covid в Європі до початку зими

Вероніка Рой

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Очільник Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге попередив, що до 1 грудня цього року в регіоні може бути 236 тисяч нових смертей від COVID-19. Про це повідомляє AFP з посиланням на брифінг Клюге, передає Укрінформ.

«За тиждень, що минув, число летальних випадків (коронавірусу – ред.) у регіоні збільшилася на 11% – за одними надійними прогнозами до 1 грудня в Європі очікується 236 тисяч смертей», – заявив Клюге.

Посадовець ВООЗ також наголосив, що в деяких європейських країнах «усе більше зростає навантаження на лікарні».

Також варто зауважити, що Клюге закликав європейські країни, які мають надмірні запаси вакцини, ділитися ними з біднішими державами, зокрема в Східній Європі й Африці.

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У світі станом на ранок 30 серпня зафіксовано понад 217,2 мільйона випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 194 мільйони осіб.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (39 665 515), Індія (32 737 569), Бразилія (20 741 815). Коронавірус зафіксували у 221 країні та території. Україна посідає 18-е місце у загальній статистиці.

Нагадаємо, у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться в Україні ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму Дельта».

Тепер у Мінохорони здоров’я прогнозують два нові спалахи Covid на початку і наприкінці зими.

Загалом за офіційними даними«Дельтою» заразились вже понад 500 українців.

Тим часом науковці вже заявили, що через «Дельту» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19. Новий спалах може розпочатися зі східних областей.

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