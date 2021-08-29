Ляшко пояснив, чому за літо в Україні не зробили 10 мільйонів covid-щеплень

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу за літо не зробили, як він обіцяв перед заходом на посаду, через значну кількість святкувань в Україні. Про це пише УП.

Під час зустрічі з журналістами з нагоди 100 днів на посаді міністра Віктор Ляшко розповів, чому Україна провалила план у 10 мільйонів щеплень за літо. За його словами, перешкодою стали багато святкових днів.

«Коли я заходив на посаду міністра охорони здоров’я, обіцяв, що пріоритетом буде вакцинація проти Covid. Щоб українці могли вакцинуватись, подорожувати і працювати. Я в принципі цю обіцянку виконав(…) Якби не ці свята і не українські “після свят”, ми спокійно попали б і в 10 мільйонів до кінця літа. Зараз можливо буде [ця цифра] із затримкою в тиждень. Ми маємо 8,8 млн [щеплень], але ми розуміємо, що попереду ще чотири дні, з них одна субота – робоча. І хай на вересень 10 мільйонів уколів будуть. Вакцина є», – сказав Віктор Ляшко.

Зазначимо, що загалом за час вакцинальної кампанії, тобто з лютого по серпень, в Україні зробили трохи менше 9 мільйонів щеплень – це менше, ніж міністр анонсував за літо. Втім із червня в Україні справді значно зросла добова кількість щеплень.

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Першу дозу covid-вакцини отримали понад 5,2 мільйона українців, другу – 3,5 мільйона людей.

Щодо Львівщини, то тут провакцинували 545 422 мешканців, більше 218 тисяч із них отримали два необхідні щеплення.

Як писав Львівський портал, медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

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