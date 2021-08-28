Україна здобула вже 34 медалі на Паралімпіаді в Токіо. Деталі

Українські спортсмени вибороли вже 34 нагороди на Паралімпіаді-2020 у Токіо і таким чином наша збірна зараз посідає п’яте місце за кількістю зібраних медалей. Про це повідомляє Львівський портал.

Українські паралімпійці вибороли вже 34 медалі на Паралімпійських іграх у Токіо: 8 золотих, 17 срібних та 9 бронзових. Із таким результатом збірна України займає п’яте місце у рейтингу за кількістю здобутих нагород.

У четвертий день змагань скарбничка нагород української збірної поповнилася відразу 12 медалями.

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Так, п’ять золотих медалей виграли плавці

Михайло Сербін (100 метрів на спині),

Євгеній Богодайко (100 метрів брасом),

Максим Крипак (100 метрів вільним стилем),

Денис Дубров (200 метрів у комплексному плаванні),

Єлизавета Мерешко (100 метрів брасом).

Чотири «срібла» здобули легкоатлет Роман Данилюк (штовхання ядра), дзюдоїстка Ірина Гусєва, плавець Віктор Смирнов (100 метрів на спині) та фехтувальниця на рапірах зі Львова Наталія Морквич.

Ще три бронзові нагороди – на рахунку Івана Мая та Максима Ніколенка (настільний теніс), а також дзюдоїста Руфата Магомедова.

Нагадаємо, Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня. У складі збірної України – восьмеро представників Львівщини.

Детальніше про львівських паралімпійців, що борються за медалі у Токіо, та їхні історії читайте у матеріалі за цим посиланням.

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