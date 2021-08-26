Локдаун в Україні можуть ввести у листопаді, – МОЗ

У листопаді Україна може наблизитися до червоної зони епідеміологічної небезпеки, тоді можуть ввести і локдаун. Про це в інтерв’ю ВВС News Україна розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

«За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть ввести орієнтовно у листопаді», – заявив пан Кузін.

Проте, за його словами, якщо українці будуть робити щеплення, будуть дотримуватися соціальної дистанції, локдаун можна буде відтягнути на грудень-січень або зовсім не допустити.

Рішення про локдаун ухвалює місцева влада. Проте, за словами пана Кузіна, якщо ситуація дуже погіршиться, то локдаун по всій країні можуть ввести на національному рівні.

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На питання, який з регіонів «накриє» першим, головний санітарний лікар відповів, що наразі погіршення є в усіх регіонах. Але поки що найбільше страждають східні і західні регіони України, там фіксують дещо більше хворих, ніж в інших областях.

Протягом місяця в Україні поступово зростає рівень захворюваності на коронавірус. Наприкінці серпня фіксують в середньому по 1 500 нових хворих на день. У липні було в кілька разів менше хворих. Також значно зростає кількість госпіталізацій.

Нагадаємо, раніше у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму Дельта».

Тепер у МОЗ прогнозують два нові спалахи Covid на початку і наприкінці зими.

Загалом за офіційними даними«Дельтою» заразились вже понад 500 українців.

Тим часом науковці вже заявили, що через «Дельту» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19. Новий спалах може розпочатися зі східних областей.

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