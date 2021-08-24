Нардепи у першому читанні проголосували за Великий герб України

Верховна Рада на засіданні 24 серпня підтримала у першому читанні проєкт закону про Великий Державний Герб України. Про це повідомляє Львівський портал.

Із нагоди 30-ої річниці Незалежності України Верховна Рада зібралась на позачергове засідання. У порядку денному було лише одне питання – проєкт ЗУ «Про великий Державний Герб України» №5712.

У першому читанні цей законопроєкт підтримали 257 народних депутатів України.

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Зазначимо, що законопроєкт №5712 про великий Державний Герб України ініціював президент Володимир Зеленський. 28 червня, на День Конституції України, документ внесли на розгляд Верховної Ради як невідкладний.

Як пише Радіо Свобода, оприлюднене 29 червня зображення Великого герба України виявилось цілком іншим, ніж те, яке було визнане переможцем конкурсу, проведеного торік.

Розробником Великого герба, що здобув перемогу у конкурсі минулоріч, є Олексій Кохан. Ескіз-переможець містить обов’язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорозького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого, тобто малий Державний герб. Ось як він виглядає:

Великий герб поруч із Тризубом, що називається малим гербом, передбачений у Конституції з моменту її ухвалення 1996 року її 20-ю статтею. Тоді це положення, за спогадами очевидців, з’явилося тільки як компроміс, щоб впливові тоді в Верховній Раді комуністи погодилися на Тризуб у сподіванні колись, може, додати до нього у великому гербі й бажані для них символи.

В Україні не існувало традиції мати поруч із просто гербом, чи малим гербом, ще й великий або також і середній, як то було в низці інших європейських держав. І нині низка фахівців (серед них сам автор проєкту-переможця конкурсу 2020 року Олексій Кохан чи голова журі цього конкурсу, співавтор зображення Тризуба Анатолій Гречило) прямо заявляють, що великий герб Україні не потрібен, і правильним кроком було б прибрати з Конституції згадку про нього.

Нині в Україні затверджено лише малий герб – Тризуб.

Нагадаємо, історики своєю чергою заявили: гербом України є Тризуб, а ідея «великого герба» – шкідлива.

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