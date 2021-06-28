Зеленський вніс до Ради законопроєкт про Великий герб України

У понеділок, 28 червня, президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту проєкт закону про великий Державний герб України та визначив його як невідкладний. Про це глава держави заявив під час урочистого засідання Верховної Ради з нагоди Дня Конституції України, передає Львівський портал.

Зеленський зауважив, що 28 червня 1996 року поява Конституції України ознаменувала і низку інших важливих речей. Зокрема, українська здобула статус єдиної державної мови, а гривня – статус національної валюти. Також на найвищому законодавчому рівні були закріплені державні символи: синьо-жовтий прапор, тризуб та гімн «Ще не вмерла України».

Втім, глава держави нагадав, що за всі ці роки існує одне не закрите питання – єдиний державний символ, який прямо передбачений Конституцією і якого досі не існує. Це – Великий герб України.

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Найкращий ескіз Великого герба України, який Мінкульт обрав у 2020 році

«Ці роки було багато різних конкурсів, суперечок, сварок, думок і різних бачень. Це нормально, це демократія. Я гадаю, що у рік 30-річчя незалежності і 25-річчя Конституції потрібно в цьому питанні нарешті поставити крапку. А тому, відповідно до статті 93 Конституції України, я вношу на розгляд Верховної Ради України проєкт закону про великий Державний герб України і визначаю його як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою», – зазначив Володимир Зеленський з трибуни Верховної Ради.

Від додав, що доповідатиме законопроєкт про про великий Державний герб України під час його розгляду на пленарному засіданні парламенту перший президент України Леонід Кравчук.

Наразі затверджено лише малий герб України – тризуб. Проте Конституція України у статті 20 містить тезу, що Тризуб є головним елементом великого Державного Герба України. Проте питання великого герба наразі так і не розв’язане. Конкурс ескізів великого герба України оголошували вже тричі: у 1991-му, 2001-му та 2007 роках, однак щоразу безрезультатно.

Нагадаємо, торік у листопаді все ж було визначено найкращий ескіз великого Державного герба України. Ескіз-переможець містить обов’язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорозького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого, тобто малий Державний герб.

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Фото: Мінкульт