Володимир В’ятрович: «Наш герб – Тризуб. А ідея «великого герба» – шкідлива»

Історик, громадський діяч, політик Володимир В’ятрович про вимогу президента Володимира Зеленського негайно затвердити Великий герб України (на якому довкола чинного Тризуба з’явиться корона, пшениця, калина, лев, козак чи ангел – ред.), який має бути прийнятий конституційною більшістю Верховної Ради:

«Ми б’ємо на сполох і закликаємо об’єднати зусилля, щоб відвернути загрозу знецінення державного герба України – Тризуба – через його заміну недолугим «великим гербом».

Тризуб Святого Володимира, який формально є «малим гербом», сприймається в Україні і світі як повноцінний̆ державний герб України і є довершеним у своїй досконалості.

Попри стародавнє походження, Тризуб ідеально вписується в мінімалістичну естетику ХХІ століття, є простим у відтворенні й надзвичайно впізнаваним.

У цілому світі лише Україна, Швейцарія і Японія можуть похвалитися такою вдалою лаконічністю графіки своїх гербів. Будь-які спроби «вдосконалити» тризуб, домалювавши зображення людей, тварин, рослин та різних предметів і оголосити це «великим гербом України» є відвертим несмаком і абсурдом.

До того ж Україна – не імперія і не федерація, і взагалі не потребує заміни історичного і справжнього свого герба на штучний «великий».

Ідея «великого герба» з’явилася в Конституції за наполяганням комуністів, які навмисне у такий спосіб прагнули применшити значення справжнього герба України – Тризуба. Витягувати з небуття і намагатися втілити в життя цю ідею на тридцятому році незалежності – неприпустимо.

Будь-які спроби замінити Тризуб як самодостатній державний герб на так званий «великий герб» є неприйнятними.

Тим більше є неприйнятним варіант великого герба, запропонований Володимиром Зеленським у законопроєкті 5712. Через кричущу невідповідність законам геральдики різні варіації цього малюнку програли на всіх державних конкурсах, організованих упродовж останньої чверті століття, у тому числі й на конкурсі, проведеному в 2020 році нинішньою владою.

Нікого не мають вводити в оману заспокійливі заяви, буцімто майже всюди буде й надалі використовуватиметься Тризуб, а «великий герб» призначений для якихось виняткових випадків. Це не так. Законопроєкт 5712 передбачає використання «великого герба» у Верховній Раді, резиденції Президента, вищих органах судової влади, друкування його на українських грошах за рішенням Нацбанку і допускає його повсюдне використання – від державних установ до шкіл і житлових будинків.

Незалежно від бажання влади довідники і пошуковики в усьому світі видаватимуть у якості герба України вже не Тризуб, а недолугий «великий герб».

Ідеться про пряму загрозу нівелювання Тризубу, приниження наших національних символів і самоприниження української держави.

Державні символи мають об’єднувати українців і викликати почуття гордості за свою державу, а не спричиняти розкол, суперечки, розчарування й обурення.

Тризуб є живим символом нашої державницької традиції і національної єдності: княжий знак Київської Русі, герб Української Народної Республіки, символ боротьби українців за незалежність, герб сучасної України. Для українців по всьому світу Тризуб є так само близьким і рідним, як синьо-жовтий прапор чи національний гімн.

Тим політикам, які, прагнуть ухваленням закону про великий герб здобути хвилинну славу, слід усвідомити, що це буде слава Герострата.

Маємо захистити наш герб – Тризуб – від наступу несмаку, безвідповідальності й хворобливих абміцій.

Ми закликаємо:

президента України – відкликати законопроєкт 5712 про «великий герб», натомість використати надані Конституцію повноваження для початку процедури вилучення з Основного Закону згадок про «великий герб» і остаточного утвердження Тризуба як єдиного і самодостатнього державного герба України;

народних депутатів України – за жодних обставин не підтримувати цей проєкт і не голосувати за «великий герб».