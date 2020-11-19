Визначено найкращий ескіз великого Державного герба України

Оголошено результати конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Загалом до конкурсу було допущено 112 робіт.
За словами міністра культури, процес визначення переможців здійснювався членами фахового журі на чолі з Андрієм Гречило, автором малого герба. Усі є фахівцями з геральдики, історії, юриспруденції та мистецтвознавства.
Журі презентувало своє рішення сьогодні, 19 листопада, на засіданні оргкомітету. Першу премію отримав проєкт Олексія Кохана.
Ескіз-переможець містить обов’язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорозького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого, тобто малий Державний герб.
«Наступний крок – Мін’юст підготує проект Закону України «Про державні символи», що буде передано до ВРУ. Якщо депутати підтримують цей вибір конституційною більшістю – відповідний ескіз буде офіційно оформлений, як Великий Державний Герб», – наголосив Олександр Ткаченко.
Як повідомляв Львівський портал, конкурс на найкращий ескіз великого Державного герба України стартував 1 жовтня. Переможець отримає 100 тисяч гривень премії.
Фото: Facebook/Олександр Ткаченко
Соломія Головіна