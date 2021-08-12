У Львові покажуть документальний фільм про Героя України Тараса Матвіїва

У середу, 18 серпня, в ТРЦ «Forum Lviv» відбудеться презентація та показ документального фільму «Воїн» про життєвий шлях Героя України Тараса Матвіїва. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Департамент комунікацій та внутрішньої політики ЛОДА запрошує всіх охочих на показ кінострічки, яка відбудеться у ТРЦ «Forum Lviv», що на вул. Під Дубом, 7Б. (Планета Кіно, Зал №1)

Фільм представить автор стрічки, режисер Олег Василевський.

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Початок презентації о 18:30 год.

Нагадаємо, Тарас Матвіїв загинув 10 липня 2020 року поблизу с. Троїцького Попаснянського району на Луганщині під час мінометного обстрілу. У той момент він рятував своїх побратимів з вогняних бліндажів. Згодом Тарасові надали звання Герой України з орденом «Золотої Зірки».

Тарас Матвіїв закінчив факультет журналістики ЛНУ ім. І. Франка, був депутатом Жидачівської райради та волонтером. Як активіст та депутат неодноразово піднімав проблеми незаконних вирубок лісу. Зокрема Львівський портал писав про Тараса Матвіїва у матеріалі «На Львівщині «шестеро спартанців» блокують кількамільйонну контрабанду Яценюка?».

31-річний боєць Тарас Матвіїв загинув 10 липня у районі селища Троїцьке Попаснянського району Луганської області від осколкових поранень, яких зазнав під час розриву міни, коли допомагав побратимам під час атаки бойовиків. Помер дорогою до лікарні.

Командування частини 24 ОМБр імені короля Данила та побратими ініціюють процедуру подання на звання Героя України загиблому захиснику Тарасу Матвіїву. 13 липня українському захиснику було присвоєно це звання посмертно.

Тарас Матвіїв був молодшим лейтенантом, командиром взводу 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила. Народився 1989 року на Волині. Проживав у місті Жидачів на Львівщині. Також був випускником Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного. 2011 року закінчив факультет журналістики ЛНУ ім. Івана Франка. Брав активну участь у Революції Гідності та бойових діях на Сході України.

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