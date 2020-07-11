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Ворожа міна забрала життя захисника зі Жидачівщини

Соломія Головіна

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На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу загинув захисник зі Жидачівщини 31-річний Тарас Матвіїв. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив військовий комісар Львівського обласного військового комісаріату Олександр Тіщенко.

 

За його словами, молодший лейтенант Тарас Матвіїв загинув учора, 10 липня, під час обстрілу українських позицій російськими найманцями.

«Молодий офіцер, в якого все життя мало бути попереду. Він захищав український народ від ворогів, щоб звуки вибухів і свист куль для нас не були знайомі. Але ворожа міна забрала його від нас. Війна триває і безжально забирає життя кращих синів України», – написав Олександр Тіщенко.

Тарас Матвіїв закінчив факультет журналістики ЛНУ ім. І. Франка, був депутатом Жидачівської райради.

Як повідомляв Львівський портал, внаслідок ворожих обстрілів 10 липня у зоні ООС один український військовий загинув, ще троє отримали поранення.

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Фото: Facebook/Олександр Тіщенко

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