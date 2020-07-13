Зеленський присвоїв загиблому на Донбасі Тарасу Матвіїву звання Героя України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з орденом «Золота Зірка» молодшому лейтенанту 24-ї бригади Тарасу Матвіїву, який декілька днів тому загинув на Донбасі. Відповідний указ глава держави підписав 13 липня, передає пресслужба Офісу президента.

Звання Героя України присвоєно за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

«Тарас Матвіїв на фронті з початку війни. Був волонтером і добровольцем, а у 2019 році почав службу в лавах ЗСУ. Під час ворожого обстрілу 31-річний Тарас врятував двох своїх побратимів, допомігши їм дістатися в безпечне місце. На жаль, сам загинув від ворожої міни. Саме завдяки таким людям Україна вистоїть і переможе. Це – приклад цінностей молодих поколінь українців, які творять нашу країну. Вічна пам’ять Герою», – сказав Зеленський.

В Офісу президента також інформують, що поховання захисника відбудеться в середу.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу загинув 31-річний Тарас Матвіїв. Як активіст та депутат Жидачівської райради неодноразово піднімав проблеми незаконних вирубок лісу. Зокрема Львівський портал писав про Тараса Матвіїва у матеріалі «На Львівщині «шестеро спартанців» блокують кількамільйонну контрабанду Яценюка?».

Також командування частини 24 ОМБр імені короля Данила та побратими ініціюють процедуру подання на звання Героя України загиблому захиснику Тарасу Матвіїву.

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