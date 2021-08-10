Опалювальний сезон у Новому Роздолі та Новояворівську має початися вчасно, – ЛОДА

У Львівській ОДА кажуть, що втрутились у процес підготовки тепломереж у Новояворівську й Новому Роздолі, відтак опалювальний сезон має розпочатися вчасно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі облдержадміністрації.

У понеділок, 9 серпня, процес підготовки Нового Роздолу та Новояворівська до зими перевірили представники «Нафтогазу» та «Нафтогаз тепло». Вони зустрілися з керівництвом Нового Роздолу та трудовим колективом місцевої ТЕЦ.

У ЛОДА кажуть, що зараз вже вдалося узгодили подальший план дій, щоб вчасно підготувати ТЕЦ і тепломережі обох міст, відтак опалювальний сезон повинен стартувати без жодних затримок.

«Новояворівськ і Новий Розділ мають вчасно почати опалювальний сезон. Такої ситуації, яка сталася позаторік, допускати не можна. Тому ми підняли питання публічно ще минулого тижня. Ми узгодили подальший план дій, аби вчасно та якісно підготувати ТЕЦ і тепломережі Новояворівська і Нового Роздолу до опалювального сезону. Графік робіт з конкретними датами керівництво «Нафтогаз Тепло» має надати нам завтра [11 серпня], а міська рада Нового Роздолу – затвердити погоджений з управлінською компанією тариф. Для мене найважливіше, щоб діти з настанням холодів мали обігріті теплі садочки та школи, щоб в кожній оселі було затишно і тепло», – прокоментував голова Львівської ОДА Максим Козицький.

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Зазначимо, нещодавно стало відомо, що Новояворівськ та Новий Розділ знову опинились на межі зриву опалювального сезону. Причиною цьому стала неготовність тепломереж до роботи в осінньо-зимовий період.

Спеціальна робоча група при ЛОДА виявила, що на обох ТЕЦ навіть немає технічних засобів для проведення необхідних ремонтів на аварійних трубопроводах, а працівників або скорочують, або відправляють на триденний робочий тиждень.

Тому ЛОДА збирається звернутися до НАК «Нафтогаз України» та Кабміну з проханням виділити гроші на підготовку Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ до опалювального сезону.

Нагадаємо, на початку 2018 року у Львові затримали службовців Новояворівської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новояворівськ»), Новороздільської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новий Розділ») і ТОВ «Енергія» за підозрою у заволодінні 300 млн кубометрів природного газу на понад 1,4 млрд грн. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є Ярослав і Богдан Дубневичі.

Згодом Новояворівську й Новороздільську ТЕЦ заарештували і передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА). Остання визначила для них нового управителя – «Гарант Енерго М». Втім підприємство зірвало опалювальний сезон у містах, а з ТЕЦ масово звільнялися працівники.

Аби відновити роботу ТЕЦ і опалювальний сезон у Новояворівську та Новому Роздолі, із «Гарант Енерго М» достроково розірвали угоду, а на його місце прийшло ТзОВ «Нафтогаз Тепло» – підприємство зі складу НАК «Нафтогаз України». Воно має працювати у містах до кінця 2022 року.

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