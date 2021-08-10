Адаптивний карантин в Україні хочуть продовжити ще на два місяці

Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме Кабінету Міністрів подовжити карантинні обмеження на території України ще на два місяці. Про це журналістам сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

«Ми розпочали підготовку до нового навчального року спільно з МОН, готуємося, що буде з освітнім процесом, коли будуть вводитися додаткові карантинні обмеження. Сьогодні в Україні продовжує діяти адаптивний карантин. Зараз він до кінця літа, але попередньо ми проговорили з урахуванням тієї епідситуації, яку бачимо сьогодні в європейському регіоні. В Україні також треба буде подовжити як мінімум на два місяці, що ми найближчим часом ініціюватимемо перед Кабінетом Міністрів» – сказав Ляшко.

Він додав, що у випадку, якщо на території країни збережеться зелений рівень епідемічної небезпеки, освітній процес розпочнеться без будь-яких карантинних обмежень, лише з тими карантинними правилами для всіх громадських закладів.

У випадку, якщо та чи інша область переходитиме на інший рівень епіднебезпеки, освітній процес буде продовжуватися, але тільки у разі вакцинації 80% освітян у кожному конкретному закладі освіти.

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Нагадаємо, ще всередині червня уряд продовжив адаптивний карантин до 31 серпня. Разом з цим, тоді Кабмін послабив низку карантинних обмежень.

Через штам «Дельта» вже незабаром в Україні очікують зростання захворюваності. Науковці кажуть, що через поширення цього штаму загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

Загалом по усій Україні понад 140 людям вже підтвердили інфікуванням «Дельтою». У Києві помер перший пацієнт, в якого виявили штам коронавірусу «Дельта».

На Львівщині штам «Дельта» підтвердили сімом людям.

Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.

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