Вакцинація від Covid знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби в 15 разів, – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що вакцинація від коронавірусу знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби у 15 разів. Про це йдеться на Facebook-сторінці МОЗ.

У міністерстві кажуть, що за останні три місяці лише 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини. І лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

«Слід зазначити, що це попередні дані. Крім того, вони не враховують безсимптомні захворювання та ті випадки, в яких хворі на COVID-19 люди не робили тестів та не зверталися за медичною допомогою. Ця статистика свідчить про те, що усі вакцини, які використовує Україна, ефективно запобігають тяжкому перебігу хвороби», – кажуть у МОЗ.

Відтак українців закликають зробити щеплення до нової хвилі COVID-19.

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Зазначимо, від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 137 073 людини. З них отримали одну дозу – 4 137 071 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 401 647 людей

На Львівщині провакцинували понад 412 тис. осіб, з них 150 тис. – другою дозою.

Нагадаємо, Україні триває п’ятий етап вакцинації населення проти COVID-19. Під час цього етапу щеплення проти коронавірусу можуть отримати усі охочі віком від 18 років. Також нещодавно МОЗ рекомендувало в окремих випадках щеплювати проти коронавірусу дітей віком 12+.

Також з початком п’ятої черги вакцинації у пунктах щеплення на Львівщині є одна з чотирьох вакцин (AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna). Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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