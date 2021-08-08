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Розробник вакцин Moderna заявив про необхідність вакцинації втретє

Дарина Романишин

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Фармацевтична компанія Moderna заявила, що третє щеплення цим препаратом викликало стійку відповідь антитіл проти штаму коронавірусу «Дельта». Про це йдеться на Telegram-каналі МОЗ.

Її препарат зберігає 93% ефективності через півроку після введення другої дози. Це перевищує показники Pfizer, яка має 84% ефективність після другого щеплення.

Незважаючи на якісні показники після другого щеплення вакциною Moderna, перед настанням холодної пори року ймовірно знадобиться третя, бустерна доза препарату, повідомили у компанії.

Нагадаємо, 19 липня, на Львівщині надійшла перша партії вакцини від коронавірусу Moderna.

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В Україні триває п’ятий етап вакцинації населення проти COVID-19. Під час цього етапу щеплення проти коронавірусу можуть отримати усі охочі віком від 18 років. Також нещодавно МОЗ рекомендувало в окремих випадках щеплювати проти коронавірусу дітей віком 12+.

Як писав Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, у пунктах щеплення на Львівщині буде одна з чотирьох вакцин: AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna. Тому мешканці області зможуть самостійно обрати той пункт щеплення, де є бажана вакцина. Їх на Львівщині є 170. З переліком, адресами та телефонами можна ознайомитися за посиланням.

Зареєструватись на вакцинацію можна через систему Helsi у розділі «запис на вакцинацію».

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