Covid в Україні: 619 нових випадків, ще 10 людей померло

Станом на ранок неділі, 8 серпня, в Україні підтверджено 2 259 151 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 619 нових хворих, ще 10 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Протягом 7 серпня в Україні провели понад 33 тисячі тестувань, які виявили 619 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 45 дітей та 11 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 561 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Херсонській (101), Дніпропетровській (72), м. Київ (53), Одеській (50) та Харківській (38) областях.
За увесь час пандемії коронавірус підтвердили у 2 259 151 людей. Від ускладнень інфекції померло 53 095 (+10 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 190 921 людей (+235 осіб за останню добу).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 53 випадки;
- Вінницька область – 17 випадків;
- Волинська область – 8 випадків;
- Дніпропетровська область – 72 випадки;
- Донецька область – 23 випадки;
- Житомирська область – 18 випадків;
- Закарпатська область – 0 випадків;
- Запорізька область – 24 випадків;
- Івано-Франківська область – 21 випадок;
- Київська область – 26 випадків;
- Кіровоградська область – 1 випадок;
- Луганська область – 7 випадків;
- Львівська область – 11 випадків;
- Миколаївська область – 15 випадків;
- Одеська область – 50 випадків;
- Полтавська область – 12 випадків;
- Рівненська область – 4 випадки;
- Сумська область – 7 випадків;
- Тернопільська область – 38 випадків;
- Харківська область – 38 випадків;
- Херсонська область – 101 випадків;
- Хмельницька область – 27 випадків;
- Черкаська область – 6 випадків;
- Чернівецька область – 27 випадків;
- Чернігівська область – 13 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, на початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження, а згодом – ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.
На Львівщині вже зареєстрували 7 випадків «Дельти».
Тим часом науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.
Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.
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Дарина Романишин