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Ситуація з Covid в Україні: 1 054 нових випадків, ще 20 людей померло

Дарина Романишин

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Станом на ранок суботи, 7 серпня, в Україні підтверджено 2 258 532  випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 1 054  нових хворих, ще 20 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 6 серпня в Україні провели майже 47 тисяч тестувань, які виявили 1 054 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 72 дітей та 13 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 534 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.

За увесь час пандемії коронавірус підтвердили у 2 258 532 людей. Від ускладнень інфекції померло 53 085 (+20 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 190 686 людей (+1 393 осіб за останню добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 176 випадки;
  • Вінницька область – 29 випадків;
  • Волинська область – 3 випадки;
  • Дніпропетровська область – 75 випадків;
  • Донецька область – 50 випадків;
  • Житомирська область – 31 випадок;
  • Закарпатська область – 12 випадків;
  • Запорізька область – 47 випадків;
  • Івано-Франківська область – 17 випадків;
  • Київська область – 48 випадків;
  • Кіровоградська область – 9 випадків;
  • Луганська область – 34 випадків;
  • Львівська область – 62 випадки;
  • Миколаївська область – 18 випадків;
  • Одеська область – 76 випадків;
  • Полтавська область – 32 випадки;
  • Рівненська область – 12 випадків;
  • Сумська область – 26 випадків;
  • Тернопільська область – 3 випадок;
  • Харківська область – 100 випадків;
  • Херсонська область – 68 випадків;
  • Хмельницька область – 23 випадки;
  • Черкаська область – 21 випадок;
  • Чернівецька область – 31 випадок;
  • Чернігівська область – 23 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження, а згодом – ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Проте через штам «Дельта» вже незабаром в Україні очікують збільшення рівня захворюваності. Загалом по усій Україні понад 140 людям вже підтвердили інфікування «Дельтою». Також у Києві помер перший пацієнт, в якого виявили цей штам коронавірусу.

Тим часом науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.

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