Ситуація з Covid в Україні: 1 054 нових випадків, ще 20 людей померло

Станом на ранок суботи, 7 серпня, в Україні підтверджено 2 258 532 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 1 054 нових хворих, ще 20 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 6 серпня в Україні провели майже 47 тисяч тестувань, які виявили 1 054 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 72 дітей та 13 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 534 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.

За увесь час пандемії коронавірус підтвердили у 2 258 532 людей. Від ускладнень інфекції померло 53 085 (+20 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 190 686 людей (+1 393 осіб за останню добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 176 випадки;

Вінницька область – 29 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 75 випадків;

Донецька область – 50 випадків;

Житомирська область – 31 випадок;

Закарпатська область – 12 випадків;

Запорізька область – 47 випадків;

Івано-Франківська область – 17 випадків;

Київська область – 48 випадків;

Кіровоградська область – 9 випадків;

Луганська область – 34 випадків;

Львівська область – 62 випадки;

Миколаївська область – 18 випадків;

Одеська область – 76 випадків;

Полтавська область – 32 випадки;

Рівненська область – 12 випадків;

Сумська область – 26 випадків;

Тернопільська область – 3 випадок;

Харківська область – 100 випадків;

Херсонська область – 68 випадків;

Хмельницька область – 23 випадки;

Черкаська область – 21 випадок;

Чернівецька область – 31 випадок;

Чернігівська область – 23 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку червня вся територія України перейшла у «зелену» covid-зону, де діють найслабші карантинні обмеження, а згодом – ще й у «зелену» зону за критеріями ЄС, адже показники захворюваності сягли найменшої позначки за весь рік.

Проте через штам «Дельта» вже незабаром в Україні очікують збільшення рівня захворюваності. Загалом по усій Україні понад 140 людям вже підтвердили інфікування «Дельтою». Також у Києві помер перший пацієнт, в якого виявили цей штам коронавірусу.

Тим часом науковці кажуть, що через поширення штаму «Дельта» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19.

Детальніше про нові симптоми цього штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.

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