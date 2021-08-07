«До кінця року Україна отримає ще 17 мільйонів доз Pfizer, але вакцинуватися краще вже зараз», – Кузін

Україна повинна отримати 17 мільйонів доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech до кінця року. Спалах захворюваності на Covid може відбутися раніше, аніж ця вакцина доїде до України і буде можливість вибирати. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонструють ефективність десь на рівні 91-95%. Тобто рівень захисту умовно вище. Однак дійсно ми маємо рахувати таким чином, що вакцинуватися треба якнайшвидше і вакцинуватися треба саме тією вакциною, яка є зараз», – наголосив Кузін.

Він додав, що мають на меті вакцинувати понад 50% населення до кінця.

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«До кінця року. До кінця осені у нас стоїть мета зробити 10 мільйонів щеплень, тобто це вакцинувати 5 мільйонів людей», – заявив головний санлікар.

Загалом в Україні проведено майже 6,5 млн щеплень.

Нагадаємо, в Україні стартував п’ятий етап вакцинації населення проти COVID-19. Під час цього етапу Covid-щеплення можуть отримати усі охочі віком від 18 років.

Також з початком п’ятої черги вакцинації у пунктах щеплення на Львівщині буде одна з чотирьох вакцин (AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna). Тому мешканці області зможуть обрати той пункт щеплення, де є бажана вакцина. Їх на Львівщині є 170. З переліком, адресами та телефонами можна ознайомитися за посиланням.

Окрім пунктів вакцинації, на вихідних на Львівщині працюють ще центри вакцинації. Графік їх роботи та локації– за цим посиланням.

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

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