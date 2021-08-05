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На очисних спорудах «Львівводоканалу» за 6 млн встановили зневоднювач мулу

Дарина Романишин

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На підприємстві «Львівводоканал» запрацювала установка «Фільтрпрес», яка висушує мул. Її придбали за 6 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як розповіли у «Водоканалі», через утворення мулу є проблема очищення стічних вод. Цим страждають всі водоканали світу.

За словами начальника каналізаційного господарства ЛМКП «Львівводоканал» Володимира Васильченка, підприємство складає мул на мулових картах, які уже переповнені. Саме тому доводиться шукати різні технології для зневоднення та використання його з користю.

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Нагадаємо, Львівська міська рада підтримала петицію, у якій львів’яни вимагали спеціальним пристроєм фіксувати рівень забруднення повітря на вул. Пластовій біля очисних споруд ЛМКП «Львівводоканал».

19 листопада 2019 року журналіст Львівського порталу побував біля очисних споруд на вул. Пластовій, де експерти якраз вимірювали рівень забрудненості повітря. Втім результати дослідження показали, що показники є в межах допустимої норми.

Однак місцеві мешканці з цим не погоджуються, а переконані, що прилад, яким проводили заміри, був нечутливим. Також вони заявили, що найбільший викид шкідливих речовин із очисних споруд відбувається з 04:00 по 07:00 год. ранку, а не в обідній час, коли власне відбувалось дослідження.

Львів’яни, що живуть біля очисних споруд, неодноразово скаржились на погіршення стану здоров’я, яке вони пов’язують в тому числі й з діяльністю цих стоків. За підсумками 2017 року ЛМКП «Львівводоканал» потрапив у трійку найбільших забруднювачів України.

Львівський портал побував на очисних спорудах «Львівводоканалу» і побачив, як очищають міську каналізацію. Детальніше читайте у репортажі тут.

Зазначимо, що депутати ЛМР дали згоду на отримання кредиту у розмірі 25 млн євро. За ці кошти «Львівводоканал» збирається втілити два проєкти на каналізаційних очисних спорудах, що на вул. Пластовій.

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