Львів’яни вимагають вимірювати стан повітря біля очисних споруд «Львівводоканалу»

Львівську міську раду просять облаштувати біля очисних споруд ЛМКП «Львівводоканал» на вул. Пластовій спеціальний прилад, який регулярно вимірюватиме рівень забрудненості повітря. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій, передає кореспондент Львівського порталу.

Авторка Марія Щебет наголошує, що оскільки у Львові почали моніторити рівень забрудненості повітря, а результати публікувати у режимі онлайн, то такий екоприлад потрібно встановити біля очисних споруд «Львівводоканалу».

«Такий прилад зараз діє на вул. Клепарівській, де фіксуються перевищення шкідливих речовин у повітрі і негативний вплив на здоров’я. Але вважаю, що такі прилади, в першу чергу, повинні бути встановлені поблизу промислових підприємств із метою контролю екологічності їхньої діяльності. Саме тому пропоную встановити такий вимірювальний прилад на вул. Пластовій, 13 (житловий будинок, найближче розташований до львівських очисних споруд), щоб постійно відстежувати шкідливий вплив на населення», – пропонує львів’янка.

Для того, щоб міська рада Львова розглянула цю петицію, потрібно зібрати 500 голосів. Збір підприсів триватиме до кінця листопада. Упродовж трьох днів цю петицію підтримали уже 160 людей.

Нагадаємо, очисні споруди на вул. Пластовій спорудили ще у 1960-х роках, тож тепер вони є застарілими. У «Львівводоканалі» кажуть, що проводять часткові ремонти, проте потрібна масштабна модернізація, її вартість становить близько 300 мільйонів євро.

Львів’яни, що живуть біля очисних споруд, неодноразово скаржились на погіршення стану здоров’я, яке вони пов’язують в тому числі й з діяльністю цих стоків. За підсумками 2017 року ЛМКП «Львівводоканал» потрапив у трійку найбільших забруднювачів України.

Львівський портал побував на очисних спорудах «Львівводоканалу» і побачив, як очищають міську каналізацію. Детальніше читайте у репортажі тут.